24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги именно в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Где сейчас летят "Шахеды"?

В каком направлении движутся БпЛА: смотрите на карте

19:54, 25 января

БпЛА в направлении Чернигова с севера.

19:20, 25 января

Сумы – над городом вражеский БпЛА!

18:32, 25 января

  • БпЛА в направлении Харькова с юга.
  • БпЛА в направлении Чернигова с востока.