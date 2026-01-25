24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги именно в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Где сейчас летят "Шахеды"?
В каком направлении движутся БпЛА: смотрите на карте
БпЛА в направлении Чернигова с севера. Сумы – над городом вражеский БпЛА!19:54, 25 января19:20, 25 января18:32, 25 января
БпЛА в направлении Чернигова с севера.
Сумы – над городом вражеский БпЛА!