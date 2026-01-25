24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги саме у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Дивіться також Росіяни тричі вдарили дронами по Харкову, є влучання у багатоповерхівку, постраждала людина
Де зараз летять "Шахеди"?
У якому напрямку рухаються БпЛА: дивіться на карті
БпЛА у напрямку Чернігова з півночі. Суми – над містом ворожий БпЛА!19:54, 25 січня19:20, 25 січня18:32, 25 січня
БпЛА у напрямку Чернігова з півночі.
Суми – над містом ворожий БпЛА!