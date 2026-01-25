24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги саме у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

19:54, 25 січня

БпЛА у напрямку Чернігова з півночі.

19:20, 25 січня

Суми – над містом ворожий БпЛА!

18:32, 25 січня

  • БпЛА у напрямку Харкова з півдня.
  • БпЛА у напрямку Чернігова зі сходу.