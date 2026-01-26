Інформацію про можливі загрози ворожих БпЛА для різних регіонів України повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Актуально Окупанти закидають Гуляйполе мінами з неба через неможливість штурмувати місто

Куди летять "Шахеди"?

Відслідковуйте повітряну тривогу у своєму регіоні за допомогою інтерактивної онлайн-карти. Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою.

Де є загроза атаки: дивіться на мапі