Інформацію про можливі загрози ворожих БпЛА для різних регіонів України повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Актуально Окупанти закидають Гуляйполе мінами з неба через неможливість штурмувати місто

Куди летять "Шахеди"?

Відслідковуйте повітряну тривогу у своєму регіоні за допомогою інтерактивної онлайн-карти. Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою.

Де є загроза атаки: дивіться на мапі

23:25, 26 січня

  • Кривий Ріг – БпЛА в напрямку міста.
  • Запоріжжя – БпЛА на Балабине, Новомиколаївку.
  • Дніпропетровщина – БпЛА на Яворницьке, Дніпро.
  • Полтавщина – БпЛА на Кременчук.
  • Харківщина – БпЛА на Пролісне, Безлюдівку.
23:10, 26 січня

У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибухів.

22:34, 26 січня

Дніпропетровщина – БпЛА на Васильківку, Синельникове, Письменне, Дніпро.

22:33, 26 січня

Відбій загрози БпЛА для Київської області.

22:08, 26 січня

Київщина – загроза застосування ворожих БпЛА.

21:47, 26 січня

БпЛА на Сумщині в напрямку Краснопілля та міста Суми.

21:41, 26 січня

Загроза ворожих БпЛА на Одещині.