Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, уточнив, что россияне завезли эти емкости в большом количестве, однако не успевают их наполнять водой из-за ее недостатка.

Какова ситуация с водой в Донецке и Мариуполе?

Сегодня именно Донецк – это самая большая точка кризиса. Все водохранилища, со слов Андрющенко, пустые. Даже в самом Донецке водоемы, озера и пруды, которые были в парках – мелеют и понемногу исчезают.

Пушилин (глава так называемой "ДНР" – 24 Канал) обещает (и на этом вложит кучу денег) дотянуть с Дона еще один водопровод в Донецк. Дело в том, что там уже есть один построенный россиянами водопровод, но это никоим образом не спасло город, только немного замедлило смещение водохранилища,

– объяснил Андрющенко.

Он напомнил, что во время строительства этого водопровода российская верхушка украла немало бюджетных средств. Столько, что заместитель тогдашнего министра обороны Тимур Иванов был арестован. Оказалось, что водопровод вроде бы построен, но воды в Донецке так и нет. Вот такой второй россияне обещают построить до 2029 года.

Если оценивать ситуацию с водоснабжением в Мариуполе, то там ситуация, как отметил руководитель Центра изучения оккупации, так же критическая. Он отметил, что, что мелеет Павлопольское водохранилище, которое россияне пытаются перебросить в основное – Старокрымское.

Поспускали пруды выше реки Малый Кальмиус. Это означает, что экологический кризис будет расти, потому что вокруг расположено большое количество сел, которые питаются именно от этой реки. Это страшная ситуация, потому что как ее решать – неизвестно,

– озвучил Андрющенко.

Россия, как отметил руководитель Центра изучения оккупации, даже не занимается поиском этого решения, а это значит, что следующим летом, если эти территории будут оставаться оккупированными, кризис наберет таких оборотов, что преодолеть его будет невозможно.

Вода по графику и обращение к Путину