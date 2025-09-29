Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что даже оккупационная власть признает проблемы. Вероятно, скоро можно будет увидеть настоящие бои за воду среди местных.

Смотрите также ГУР взорвало "буханку" с российскими операторами дронов в Мелитополе – видео операции

Насколько критической является ситуация с водой в Донецке?

По словам руководителя Центра изучения оккупации, ситуацию можно описать одним словом – ужас. Критической она есть в Новороссийске, Донецке и Макеевке. Воды нет и не будет. Старокрымское водохранилище в Мариуполе, которое использовали для водоснабжения, продолжает обмеление на глазах.

"Еще месяц назад водохранилище было в состоянии критического обмеления, но оно было с водой. Теперь воды нет – там степь. После осени будет хуже. Даже в Донецке часть реки Кальмиус пересохла", – сказал он.

Кроме этого, вода исчезла даже под несколькими мостами в Донецке. Проблемы с водой признал даже глава водоснабжения на оккупированном Донбассе в интервью. Он рассказывает сказки об осадках и подземных реках, чтобы успокоить людей.

Это страшно, я не знаю, как россияне будут справляться с этой проблемой. Людей доведут до бешенства. Мы увидим битвы за воду,

– подытожил Андрющенко.

Он добавил, что в водохранилище в Донецке осталось меньше, чем 4% воды, в Макеевском – меньше, чем 7%, а в Мариупольском – осталось 17%. Даже канал Северский-Донец восстановить не удастся.

К чему прибегают местные оккупированных территорий из-за недостатка воды?