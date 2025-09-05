Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала рассказал, что оккупационная власть не способна решить эту проблему. Вместо этого она давит на тех, кто решается публично говорить о кризисе.

Водный кризис в Донецке

В городе уже больше года нет стабильного водоснабжения. Эта проблема распространяется и на другие оккупированные территории, а ситуация с каждым днем только ухудшается. По словам Петра Андрющенко, оккупационная власть не способна найти решение.

Там ситуация ужасная с водой. Хуже всего, что они не могут решить эту проблему. Она нерешаема при тех условиях, которые есть сейчас,

– объяснил Андрющенко.

Местные вынуждены искать природные источники или носить воду километрами. Это уже не только вопрос гигиены или приготовления пищи, а ежедневная борьба за выживание.

Ситуация ужасная по всей оккупированной Донецкой области. Она становится хуже с каждым днем и распространяется на другие территории,

– отметил Андрющенко.

Люди пытаются публично обращаться даже к Путину, однако любые такие попытки заканчиваются давлением и запугиванием. Это лишает жителей возможности повлиять на свою жизнь и оставляет их в состоянии гуманитарной катастрофы.

Репрессии против тех, кто жалуется

Оккупационные власти вместо решения проблемы давят на людей, которые решаются говорить об отсутствии воды. В Донецкой области вводят проверки тех, кто жалуется, чтобы заставить жителей молчать.

Им остается только закрыть рот нашим людям, чтобы они не жаловались ни Путину, ни миру, чтобы мы не могли показать реальность. Это типичная советская колониальная практика, которую они внедряют,

– подчеркнул Андрющенко.

Такие методы являются продолжением советских традиций и направлены на сокрытие реального положения дел. В результате дончане остаются один на один с гуманитарным кризисом.

Борьба за воду превращается в хаос

Отсутствие централизованного водоснабжения приводит ко все большему напряжению среди местных жителей. Люди вынуждены делить между собой остатки природных источников и даже воду, собранную в пластиковые емкости.

В Донецке реально начинается средневековье. Люди воюют за природные источники, их мало, уже воруют воду из емкостей и доходит до драк,

– рассказал он.

Андрющенко напомнил, что еще десять лет назад Донецк принимал Евро-2012 и был современным городом. Сейчас же, из-за политики оккупантов, он оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Что известно о жизни на оккупированном Донбассе?