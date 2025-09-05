Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу розповів, що окупаційна влада не здатна вирішити цю проблему. Замість цього вона тисне на тих, хто наважується публічно говорити про кризу.

Водна криза в Донецьку

У місті вже понад рік немає стабільного водопостачання. Ця проблема поширюється й на інші окуповані території, а ситуація з кожним днем лише погіршується. За словами Петра Андрющенка, окупаційна влада не здатна знайти рішення.

Там ситуація жахлива з водою. Найгірше, що вони не можуть вирішити цю проблему. Вона невирішальна за тих умов, які є зараз,

– пояснив Андрющенко.

Місцеві змушені шукати природні джерела або носити воду кілометрами. Це вже не лише питання гігієни чи приготування їжі, а щоденна боротьба за виживання.

Ситуація жахлива по всій окупованій Донецькій області. Вона стає гіршою з кожним днем і поширюється на інші території,

– зазначив Андрющенко.

Люди намагаються публічно звертатися навіть до Путіна, однак будь-які такі спроби закінчуються тиском і залякуванням. Це позбавляє мешканців можливості вплинути на своє життя й залишає їх у стані гуманітарної катастрофи.

Репресії проти тих, хто скаржиться

Окупаційна влада замість вирішення проблеми тисне на людей, які наважуються говорити про відсутність води. У Донецькій області запроваджують перевірки тих, хто скаржиться, аби змусити мешканців мовчати.

Їм залишається тільки закрити рота нашим людям, щоб вони не жалілися ані Путіну, ані світу, щоб ми не могли показати реальність. Це типова радянська колоніальна практика, яку вони впроваджують,

– наголосив Андрющенко.

Такі методи є продовженням радянських традицій і спрямовані на приховування реального стану справ. У результаті донеччани залишаються сам на сам із гуманітарною кризою.

Боротьба за воду перетворюється на хаос

Відсутність централізованого водопостачання призводить до дедалі більшого напруження серед місцевих мешканців. Люди змушені ділити між собою залишки природних джерел і навіть воду, зібрану у пластикові ємності.

У Донецьку реально починається середньовіччя. Люди воюють за природні джерела, їх обмаль, вже крадуть воду з ємностей і доходить до бійок,

– розповів він.

Андрющенко нагадав, що ще десять років тому Донецьк приймав Євро-2012 і був сучасним містом. Нині ж, через політику окупантів, він опинився на межі гуманітарної катастрофи.

