Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу розповів, що окупанти остаточно руйнують історичний центр міста. Він додав, що центр неможливо буде відновити.

Дивіться також Росіянам вдалось окупувати менше, ніж 1% України за останні 1010 днів, – DeepState

Коли почнеться демонтаж?

Там стоять будинки, у яких мешкали люди від самого заснування міста. Вже оприлюднені документи щодо нового будівництва та знесення історичного центру. Земля відведена під зведення нових будинків. Він додав, що у будинках, які окупанти планують зруйнувати, досі мешкає близько тисячі людей.

Там досі зберігаються історичні безцінні артефакти, їх неможливо відновити. Ситуація ще страшніша, тому що там виселятимуть людей із будинків, які залишилися уцілілими. Місцями вона настільки абсурдна, що є будинки, які росіяни зараз ремонтують, але їх теж будуть зносити ще до того, як у них заселяться люди,

– пояснив Петро Андрющенко.

У вересні проведуть формальне опитування, а наприкінці осені почнеться масовий демонтаж, попри суспільну думку.

"Вже взимку або навесні розпочнеться будівництво. Земля відведена. Там зводитимуть середню забудову, таунхауси і будинки до 5 поверхів. Тобто всі ми знаємо, як це забудовується. Це величезна територія, це справжня історична частина міста, але її більше не буде. Це жах", – сказав Андрющенко.

Він додав, що людині, яка виросла на цій території, буде боляче усвідомлювати – що центру більше не існуватиме.

Що відбувається в окупованому Маріуполі?