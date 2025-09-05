Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала рассказал, что оккупанты окончательно разрушают исторический центр города. Он добавил, что центр невозможно будет восстановить.

Когда начнется демонтаж?

Там стоят дома, в которых жили люди с самого основания города. Уже обнародованы документы по новому строительству и сносу исторического центра. Земля отведена под строительство новых домов. Он добавил, что в домах, которые оккупанты планируют разрушить, до сих пор живет около тысячи человек.

Там до сих пор хранятся исторические бесценные артефакты, их невозможно восстановить. Ситуация еще страшнее, потому что там будут выселять людей из домов, которые остались уцелевшими. Местами она настолько абсурдная, что есть дома, которые россияне сейчас ремонтируют, но их тоже будут сносить еще до того, как в них заселятся люди,

– объяснил Петр Андрющенко.

В сентябре проведут формальный опрос, а в конце осени начнется массовый демонтаж, несмотря на общественное мнение.

"Уже зимой или весной начнется строительство. Земля отведена. Там будут возводить среднюю застройку, таунхаусы и дома до 5 этажей. То есть все мы знаем, как это застраивается. Это огромная территория, это настоящая историческая часть города, но ее больше не будет. Это ужас", – сказал Андрющенко.

Он добавил, что человеку, который вырос на этой территории, будет больно осознавать – что центра больше не будет существовать.

Что происходит в оккупированном Мариуполе?