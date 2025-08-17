Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Аналитики посчитали километры потерянной территории за время от 12 ноября 2022 года. Тогда украинская армия участвовала в боях за Бахмут. С тех пор россияне потеряли много своих солдат и не смогли захватить более 1% территории Украины.

Так по подсчетам, за последние 1010 дней войны враг до ноября 2022 года оккупировал 108 651 квадратных километров. На сегодня эта площадь составляет 114 493 квадратных километров. То есть за эти месяцы россияне заняли 5842 квадратных километров украинской территории.

Это составляет 0,96781% от всей площади Украинского государства в международно признанных границах,

– сообщили DeepState.

Оккупированные области Украины по состоянию на 17 августа 2025 года: карта

Россияне имели серьезные успехи на некоторых отрезках фронта. Например, в первые дни полномасштабного вторжения российская армия захватила крупные города, такие как Херсон, Мариуполь и многие города и села на севере Украины. Однако вернуть большую часть земель удалось благодаря наступательным операциям.

Напомним, в США посчитали потери россиян на войне. По словам государственного секретаря, страна-агрессор только за прошлый месяц потеряла 20 тысяч солдат, которые погибли на фронте. Чиновник добавил, что свои позиции прочно удерживают обе стороны.