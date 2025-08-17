Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение американского президента в Truth Social.

Что написали американцы об Украине?

Дональд Трамп репостнул в социальной сети сообщение, в котором говорилось, что Украина должна быть готова потерять часть своих территорий в пользу России.

Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе чем дольше продлится война, она будет терять еще больше земель,

– говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов уже делал громкие публикации. Так он заявил о "большом прогрессе" в переговорах с Россией. Однако не привел деталей и посоветовал следить за обновлениями.

Похожие заявления заполонили сеть после переговоров американского и российского лидеров на Аляске 15 августа. После саммита Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. По данным западных СМИ, президент США сообщил украинскому лидеру, что стал на сторону Путина в вопросе перемирия.

Как известно, российский диктатор предлагает прекращение огня и обещает больше не нападать в обмен на весь Донбасс. Впоследствии Зеленский отказался сдать эту территорию Украины.