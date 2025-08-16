Корреспондент издания Axios Барак Равид сообщил о деталях разговора Трампа с Зеленским, передает 24 Канал.

Что сказал Трамп Зеленскому о своей встрече с Путиным?

По словам журналиста, президент США сказал Зеленскому и лидерам НАТО, что Путин не желает прекращения огня и предпочитает всеобъемлющее соглашение по завершению войны.

По словам источника во время звонка, Трамп отметил: "Я считаю, что скорое мирное соглашение лучше просто прекращения огня",

– написал журналист.

Следует отметить, что позиция Украины и Европы состоит в том, что сначала должно быть полное прекращение огня, а уже после вестись переговоры по мирному соглашению. Кремль, напротив, настаивает, что сначала должны быть согласованы позиции сторон о мирных договоренностей.

Напомним, что и сам Дональд Трамп был активным поклонником полного прекращения огня. Он тоже считал, что все переговоры об окончании войны следует проводить после установления перемирия в воздухе, на земле и на море. Следуя на саммит в Аляску, президент США говорил журналистам, что рассчитывает достичь быстрого прекращения огня. Если этого не произойдет, он огорчится.