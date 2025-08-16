В эфире CNN советник Трампа по нацбезопасности во времена его первой администрации Джон Болтон заявил о явной победе Путина на саммите в Анкоридже, передает 24 Канал.

Какой итог саммита Трампа и Путина на Аляске?

По словам Болтона, Трамп вышел оттуда с переговоров – кроме "новых встреч". Тем временем Путин избежал новых санкций, ему не надо идти на полное прекращение огня, следующая встреча не назначена.

Путин достиг большинства из того, что хотел, а Трамп – очень мало,

– подытожил чиновник.

Экс-советник также поделился впечатлениями, что Трамп после встречи выглядел "очень уставшим".

О двух больших победах Путина на Аляске пишут СМИ. Отмечается, что "красная дорожка" и визит в США позволили главе Кремля покончить с репутацией политического изгнанника. Кроме того, диктатор выиграл время для усиления наступательных действий на фронте.