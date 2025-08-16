Чтобы не иметь проигрышный вид, Дональд Трамп сказал, что якобы был достигнут "значительный прогресс". Впрочем, выражение его лица свидетельствовало об обратном, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Трамп оценил встречу с Путиным "на 10 из 10", – корреспондент Fox News

Какую выгоду Путин получил от саммита на Аляске?

В то время, как президент США покидал Аляску с ничем, на счету у главы Кремля было две победы.

Первая – "красная дорожка" в США и поездка в лимузине с Трампом стали чрезвычайной репутационной реабилитацией для человека, которого обвиняют в военных преступлениях.

Вторая победа – время. Путин получил дополнительные недели для продвижения своих войск на фронте. Поведение российского диктатора показало, что он не спешит, намекая на возможные дальнейшие встречи и работу. Время для него критическое, ведь его летнее наступление приближается к превращению постепенных достижений в стратегические.

Заметим, что в интервью после саммита с Путиным Дональд Трамп заявил, что не видит сейчас необходимости поднимать вопрос о введении против России новых санкций. К этой теме, сказал политик, он может вернуться через 2 – 3 недели.