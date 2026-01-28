Соответствующее сообщение опубликовала журналистка Элизабет Ландерс в соцсети Х.
О каком фото с Путиным идет речь?
В вестибюле Белого дома, соединяющего западное крыло с президентской резиденцией, разместили фотографию Дональда Трампа вместе с Владимиром Путиным.
Элизабет Ландерс подчеркнула, что ранее этот снимок там не фиксировался
Судя по всему, фото лидеров России и США было сделано во время саммита в Анкоридже на Аляске, состоявшегося в августе 2025 года.
Также я заметила в вестибюле, соединяющем западное крыло с резиденцией, то, чего раньше не видела: фотографию в рамке, на которой изображены президенты Трамп и Путин на летнем саммите в Аляске,
– говорится в заметке.
Фото, которое заметили в Белом доме / Фото: Элизабет Ландерс
Кроме снимка с Путиным в вестибюле размещена еще одна фотография – на ней Дональд Трамп изображен вместе с одной из своих внучек.
Как Россия использует саммит на Аляске?
Представитель Кремля Дмитрий Песков 23 января заявил о необходимости реализации "формулы Анкориджа" во время мирных переговоров. Там стороны якобы "достигли понимания и согласия" по завершению войны.
По словам аналитиков ISW, Москва будет представлять "соглашение" так, чтобы это было выгодно России, скрыв собственное препятствование миру.
Недавно МИД России сообщил одно из условий мира: Москва настаивает на прекращении "преследования" Украинской православной церкви Московского патриархата.