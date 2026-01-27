В частности, санкционное влияние и удары Украины снижают военные возможности Кремля продолжать сражаться. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, какие еще проблемы подстерегают Россию в 2026 году и почему закончить войну для нее – выгоднее, чем продолжать дальше.

Смотрите также Россия погрузила Украину во тьму, но не сломала ее, – WSJ

Какие проблемы обострились у России?

Старший научный сотрудник по вопросам мира, безопасности и обороны в организации "Друзья Европы", экс-заместитель помощника Генсека НАТО по новым вызовам и безопасности Джейми Ши убежден, что по состоянию на 2026 год Россия находится в слабой позиции. Этому способствуют, в частности, экономические проблемы.

Экономика начала проседать из-за инфляции и высоких процентных ставок. Россия теперь зарабатывает гораздо меньше от экспорта нефти и газа, а в будущем Путин получит еще меньше. А именно экспорт нефти и газа подпитывает российскую военную машину,

– объяснил Джейми Ши.

Повлиять на это могут США. Ведь если Дональд Трамп вернет венесуэльскую нефть на международные рынки, тогда образуется избыток нефтепродуктов. Как следствие – цена снизится.

Также ощутимо влияние санкций на Россию. Хотя они требуют времени, особенно в высокотехнологичных секторах и в вопросах сырья, но уже начинают давать результат. В этом контексте стоит вспомнить и задержание судов российского теневого флота по миру. Ведь теперь это делают не только Штаты, но и страны Европы.

"Это должно быть плохой новостью для Путина. К тому же Россия вербует совсем необразованных и наивных солдат из Африки и Сирии. Задумайтесь, если Россия настолько в отчаянии, что вынуждена набирать таких непрофессиональных солдат со всего мира, то, очевидно, что находится в гораздо более слабом положении", – отметил экс-спикер НАТО.

Итак, по мнению Джейми Ши, есть факты, которые показывают, что в 2026 году для России события будут складываться еще хуже, чем до того.

Россия в трудном положении: смотрите видео

Почему после зимы ситуация в России будет становиться все хуже?

Между тем Россия продолжает энергетический террор в Украине, пытаясь погрузить украинцев не только в темноту, но и довести до панических настроений и растерянности. Эксперт по публичным коммуникациям и публицист Юрий Богданов объяснил, что серьезное давление со стороны Кремля в этом году имеет свою причину.

Путин так раздражается и так эскалирует, потому что у него истекает время. У него остается все меньше ресурсов, чтобы продолжать войну и держать такой темп на фронте. Он понимает, если ему не удается сломать войско – он должен сломать тыл,

– подчеркнул Богданов.

В то же время, публицист отметил, что в истории почти не было прецедентов, когда террор тыла ломал волю к сопротивлению. Это пытались сделать немцы с Лондоном во Второй мировой войне и американцы с Вьетнамом. Однако все эти истории для агрессора заканчивались неудачей.

"Сейчас нам главное выдержать это давление и понимать, что россияне на самом деле используют свои последние аргументы. Как справедливо говорил Кит Келлог, если Украина продержится всю зиму, дальше для россиян ситуация резко ухудшится. Мы это видим и по динамике на фронте и по ее экономическим возможностям", – объяснил публицист.

Поэтому все основные рычаги давления на Россию, которые уже действуют, даже при условии, что США не усилят санкций, играют на руку Украине.

На поле боя у них уже почти ничего не получается. Нивелируется даже их преимущество в живой силе, которая во многом служила основным элементом давления на Украину,

– добавил Богданов.

Также важно, что на обстрелы Украина дает симметричный ответ. В частности, Белгород, Брянск и другие приграничные города России страдают от отсутствия света. Но если у Украины есть запас прочности и европейские ресурсы для восстановления, в Кремле похвастаться подобным не могут.

Публицист подытожил, что, пережив последний месяц зимы, мы увидим, что у дела России будут ухудшаться буквально с каждой неделей.

Перспективы россиян в войне стали плачевными: посмотрите видео

Внутри России начинается хаос

Стоит добавить, что в России готовятся к волне масштабного закрытия малого и среднего бизнесов на фоне повышения НДС. Политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что негативные тенденции в российской экономике наблюдаются с каждым новым кварталом.

Малый и средний бизнес в разных государствах – это проактивная часть общества. Несмотря на серьезные ограничения медиа в России, эти люди часто формируют мнение на горизонтальном уровне относительно центральной власти и Путина в частности. Негатив к кремлевскому режиму будет расти,

– отметил Чаленко.

В риторике российских чиновников используют месседж, мол, гражданская экономика стала придатком к военной. Фактически гражданский сектор в России полностью работает на нужды армии. Все пробелы Кремль пытается перевести в тему "ура-патриотизма".

К тому же закрытие малого и среднего бизнеса непременно используют для того, чтобы вербовать больше мужчин на войну.

"Все это никоим образом не улучшает ситуацию в гражданском секторе, особенно где-то в глубинках. Там это будет иметь сногсшибательный эффект, местные губернаторы не смогут справиться с такими проблемами. Они серьезно обострятся", – подчеркнул политолог.

Интересно также, что закрытие малого и среднего бизнесов может действительно привести и к "голодным бунтам". Ведь не все поставки обеспечивают крупные сети. Часто именно малый и средний бизнес играет ключевую роль в жизнедеятельности небольших населенных пунктов.

Это может создать локальные места напряжения и реально привести к акциям протеста. Чем дальше от Москвы, тем ситуация будет хуже. Тем более митинги уже происходят из-за повышения фискального давления, особенно на Дальнем Востоке,

– отметил Чаленко.

Хотя федеральные СМИ России почти не освещают подобные темы, делая вид, что все и дальше под контролем. Но в конце концов, экономические проблемы могут приобрести такие масштабы, что скрывать ни их, ни недовольство россиян уже не удастся.

Экономическая ситуация для России становится все хуже: смотрите видео

Какие еще проблемы сейчас есть у России?