Что известно о кризисе российской авиации?

Детали рассказали в украинском Центре противодействия дезинформации. Там отметили, что инцидент не является случайностью, это – симптом системного кризиса авиации страны-агрессора.

В ЦПИ напомнили, что санкции отрезали Россию от западных запчастей, сервисного обслуживания самолетов, тогда как собственное производство не способно закрыть потребности.

Например, новые Ил-114-300, которые должны были заменить устаревший авиапарк, до сих пор не прошли сертификацию, а сроки постоянно переносят.

Даже глава Дмитрий Ядров Росавиации признал, что в ближайшие 5 лет страна может потерять 339 самолетов, в том числе 109 иностранных бортов.

Пассажиры в грузовых самолетах – наглядная иллюстрация того, как деградирует гражданская инфраструктура России под бременем войны и изоляции,

– говорится в сообщении ЦПД.

Интересно! Региональные маршруты в России преимущественно обслуживают Ан-24 и Ан-26, хотя многие из них эксплуатируют уже около 50 лет.

Как объяснили инцидент с грузовым самолетом?

Подробнее об инциденте написало издание The Moscow Times. На замену Ан-24 на грузовой Ан-26 пожаловались сами пассажиры рейса.

В авиакомпании "ИрАэро" не замедлили с объяснениями, отметив, что Ан-26-100 является "конвертируемым пассажирско-грузовым самолетом" и официально разрешен для перевозки пассажиров.

С целью обеспечения регулярности полетов и недопущения задержки вылетов или прилетов авиакомпания оставляет за собой право замены воздушного судна,

– добавили там.



