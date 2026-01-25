Что известно о кризисе российской авиации?
Детали рассказали в украинском Центре противодействия дезинформации. Там отметили, что инцидент не является случайностью, это – симптом системного кризиса авиации страны-агрессора.
В ЦПИ напомнили, что санкции отрезали Россию от западных запчастей, сервисного обслуживания самолетов, тогда как собственное производство не способно закрыть потребности.
Например, новые Ил-114-300, которые должны были заменить устаревший авиапарк, до сих пор не прошли сертификацию, а сроки постоянно переносят.
Даже глава Дмитрий Ядров Росавиации признал, что в ближайшие 5 лет страна может потерять 339 самолетов, в том числе 109 иностранных бортов.
Пассажиры в грузовых самолетах – наглядная иллюстрация того, как деградирует гражданская инфраструктура России под бременем войны и изоляции,
– говорится в сообщении ЦПД.
Интересно! Региональные маршруты в России преимущественно обслуживают Ан-24 и Ан-26, хотя многие из них эксплуатируют уже около 50 лет.
Как объяснили инцидент с грузовым самолетом?
Подробнее об инциденте написало издание The Moscow Times. На замену Ан-24 на грузовой Ан-26 пожаловались сами пассажиры рейса.
В авиакомпании "ИрАэро" не замедлили с объяснениями, отметив, что Ан-26-100 является "конвертируемым пассажирско-грузовым самолетом" и официально разрешен для перевозки пассажиров.
С целью обеспечения регулярности полетов и недопущения задержки вылетов или прилетов авиакомпания оставляет за собой право замены воздушного судна,
– добавили там.
Пассажиры рейса в грузовом самолете Ан-26 / Фото росСМИ
Что известно о кризисе железной дороги России?
В 2025 году объемы грузоперевозок "РЖД" упали, в частности более чем на 12% сократилась транспортировка зерна, на 16% – промышленного сырья, на 17,7% – черных металлов.
Пока российская пропаганда пытается показать войну и санкции как выгодные для страны, состояние железной дороги указывает на приближение системного экономического кризиса, охватывающего ключевые сферы производства и негативно сказывающегося на жизни граждан.