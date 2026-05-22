Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства России при ООН Евгений Успенский в комментарии пропагандистскому агентству "РИА Новости".

На когда Россия созвала Совбез ООН?

Россия хочет обсудить на заседании Совета безопасности ООН "украинский удар по общежитию в Старобельске в Луганской области".

Россия пригласила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с умышленным ударом ВСУ по общежитию, где проживали несовершеннолетние и студенты,

– рассказал Евгений Успенский.

Само заседание пройдет 22 мая в 22:00 по московскому времени (такое же по киевскому).

Что написали в МИД России об ударе по оккупированному Старобельску?

Заявление относительно "удара по общежитию" во временно оккупированном Старобельске в Луганской области сделало также и министерство иностранных дел России.

Российское министерство пишет, что в ночь на 22 мая "киевский режим" с помощью 4 БПЛА самолетного типа якобы совершил "кровавую террористическую атаку на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в городе Старобельске".

Оккупанты врут, что на момент атаки в помещениях пятиэтажного здания общежития, которое, вероятно, обвалилось до второго этажа, якобы находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Россияне пишут, что якобы из-за этого "удара" пострадали 40 человек, а 4 человека погибли.

Обратите внимание! МИД России и администрация Владимира Путина не согласовали между собой количество "погибших в результате удара по общежитию в Старобельске". Российский диктатор заявлял о "6 погибших", а теперь их количество магически снизилось на 2 человека. Именно это разоблачает ложь оккупантов.

В МИД России утверждают, что на месте трагедии якобы ведутся "спасательные работы". Также якобы повреждены близлежащие административные здания, жилые дома и социальные объекты.

Следственный комитет России также "возбудил уголовное дело о теракте", а также пообещал "установить всех виновных и привлечь к неминуемому суровому наказанию". При этом россияне забыли о тысячах атак, которые осуществили по украинским гражданам за более чем 4 года полномасштабной войны.

Российское министерство иностранных дел также в пропагандистской манере писало об "украинской атаке в духе немецких нацистов", а также о "бесчеловечном терроре против беззащитных детей".

Кроме того, оккупанты придумали, что украинские удары "осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран НАТО". В общем, пропаганда, обман и только.

Напомним, о ударе по Старобельску 22 мая впервые заявил российский диктатор Владимир Путин. Он говорил об "атаке по студенческому общежитию" и приказал российскому минобороны предоставить предложения ответа на этот удар. При этом никаких кадров из Старобельска никто из российских пропагандистов не предоставил.

В Генштабе ВСУ опровергли слова российского президента, назвав утверждения по "общежитию в Старобельске" манипулятивными. В то же время украинские военные заявили, что под ударом был и один из штабов подразделения "Рубикон" в районе города Старобельск.