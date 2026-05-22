Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Интересно Путину никто не говорит правды, – журналист рассказал, кто руководит процессами в России
Что говорят в Генштабе ВСУ о заявлении Путина относительно Старобельска?
В Генштабе отметили, что в российских медиа активно распространяют манипулятивную информацию о якобы поражении Вооруженными Силами Украины объектов гражданской инфраструктуры на временно оккупированной территории Украины.
Информируем, что Вооруженные Силы Украины наносят поражения по военной инфраструктуре и объектам, которые используются в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законов и обычаев войны,
– отметили военные.
Так, в ночь на 22 мая защитники поразили ряд объектов российского агрессора, среди которых нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления и живая сила противника.
В частности, под ударом был и один из штабов подразделения "Рубикон" в районе города Старобельск.
Справочно! "Рубикон" – российское военное спецподразделение "Центр перспективных беспилотных технологий", представители которого регулярно наносят поражения по мирному населению и гражданским объектам на территории Украины.
Готовится ли сейчас враг к новой комбинированной атаке против Украины?
Владимир Путин 22 мая заявил, что приказал российскому минобороны предоставить предложения "ответа" на "удар по студенческому общежитию филиала Луганского педагогического университета в Старобельске". Диктатор утверждал, что якобы 6 человек погибли в результате атаки, еще 39 человек пострадали, а 15 – считаются пропавшими без вести.
Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии 24 Канала ответил, наблюдают ли сейчас подготовку россиян к новому возможному комбинированному удару по Украине.
Воздушные силы фиксируют воздушные цели по факту их вхождения уже (в воздушное пространство Украины – 24 Канал). А остальные – это данные разведки. То есть ГУР или наши партнеры могут нас сообщать об активности стратегической авиации, кораблей в Черном море и так далее,
– сказал полковник.
Он также отметил, что если будет информация о какой-то активности врага или о его планах, конечно, об опасности сообщат украинцам.