На этом в интервью 24 Каналу отметил журналист, аналитик-международник Александр Демченко, добавив, что россияне очевидно стремятся получить Донбасс как плацдарм, с которого дальше было бы удобно двигаться в других направлениях.

Смотрите также Будущее Путина уже определено: в Кремле набирают обороты необратимые процессы

Путин грезит Донбассом: дедлайны постоянно переносятся

Планы российского диктатора остаются неизменными, он хочет полностью подчинить себе Украину. Причем, как заметил аналитик-международник, таким образом, чтобы она была тотально оккупированной.

Относительно фронта ему могут что угодно рисовать и говорить, сам он тоже может внушать россиянам что ему заблагорассудится, но есть конкретный результат – сейчас ВСУ сопровождает успех, у них эффективное продвижение. Россия теряет оккупированные ранее территории. Южное направление для нее провальное,

– констатировал Демченко.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Журналист напомнил, что уже не раз были озвучены Россией дедлайны по захвату определенных областей, но они не оправдались. Поэтому эти сроки, как вот захватить Донбасс до осени 2026 года, могут быть изменены еще неоднократно.

Силовое крыло держит Путина под своим контролем

По словам Демченко, российское командование хочет зарабатывать дальше денег, поэтому обещает Путину показать результат на поле боя, очерчивает определенные планы, под которые просит выделения финансирования на армию.

"Он им эти деньги дает, те кладут в карман, выводят через оффшоры в ОАЭ, где покупают дома. Они все живут благодаря "оборонке" и боятся краха войны, потому что тогда упадет их бизнес. Поэтому они ему и предлагают эти дедлайны, новые планы. А что говорить о Путине, человеке, который сидит в бункере, которому передают любые сигналы извне его охранники? А он через них передает чиновникам приказы для выполнения", – озвучил Демченко.

Аналитик-международник убежден, что силовики не передают сказанное Путиным так, как тот приказывает, а действуют по своему усмотрению и уже давно сами управляют процессами в России. Демченко добавил, что силовое крыло Кремля давно напугало российского диктатора, тем самым взяв под себя.

Они усадили его в место, где больше всего летают украинские дроны – в Краснодарский край возле Сочи. Они создали для него ситуацию, при которой ему никто не говорит правды. Поэтому все, что он на камеру рассказывает – не имеет никакого значения. Сейчас ситуация на фронте понятна всем,

– подытожил Демченко.

Заметьте! По мнению доктора философии, политического эксперта Андрея Городницкого, российские олигархи хотели бы завершения войны, поскольку страдают их состояния, поэтому задумываются над сценарием устранения Путина. Однако препятствием является как раз силовое крыло главы Кремля, он окружил себя ФСБшниками. Он прогнозирует, что резких шагов бизнес-круг в ближайшее время не будет делать, но ситуация все обостряется, поэтому не стоит исключать, что оно может прибегнуть к решительным действиям в будущем.

Реально ли России выполнить свой дедлайн?

В Донецкой области предусмотрена эшелонированная система обороны. Об этом ранее рассказал военный эксперт Павел Нарожный, указав на то, что даже если российские войска смогут на определенных участках продвинуться, то это не будет означать, что они не встретят там противодействие.

Он пояснил, что СОУ будут отходить на следующий рубеж с подготовленными укреплениями и констатировал, что двигаться врагу на Донбассе крайне трудно. По словам военного эксперта, украинские защитники активно привлекают на Донецком направлении беспилотники, артиллерию, укрепления, а также проводят минирование.

Учитывая это, он отметил, что оперативно продвигаться на Донбассе враг не способен. Для выполнения своего дедлайна надо завалить фронт большим количеством пехотинцев или усилить в несколько десятков раз объем артиллерии и авиации, чтобы убрать укрепления, которые обустроены в Донецкой области. Однако на это нужны большие деньги, а российская экономика сейчас и так на грани. Поэтому Нарожный считает планы врага взять Донецкую область до осени 2026 года – почти невыполнимыми.