На фоне этого глава Кремля даже намекнул на возможное завершение войны против Украины, однако на самом деле не все так просто. Специально для 24 Канала эксперты разобрали процессы, которые происходят в России, и раскрыли их причины.

Какие интересные процессы активизировались в Кремле?

Основатель сообщества Resurgram Дмитрий Корниенко отметил, что среди российской элиты есть группы влияния, которые недовольны изоляцией Путина от внешнего мира. Ведь глава Кремля является олицетворением условного общественного договора кланов, олигархических групп, силовиков, который содержит определенные правила поведения в существующей системе.

Российский диктатор, имея практически неограниченную власть, все же должен придерживаться этого договора, сохраняя необходимый баланс.

Зато Путин закрывается на несколько недель в бункере в Краснодарском крае и не появляется на публике. И даже близкому окружению главы Кремля, прежде чем к нему попасть, нужно пройти минимум 3 – 4 дня проверки.

Тем более, заметил он, что Федеральная служба охраны (ФСО) запретила Путину и его окружению пользоваться устройствами, которые имеют доступ к интернету.

Фактически ФСО уже контролирует Путина: определяет, кто может подойти к нему, кто может передать информацию. Возникает конфликт из-за того, что нет центра, который обеспечивает выполнение правил,

– сказал Корниенко.

В то же время есть группы влияния, например, первый заместитель главы администрации российского диктатора Сергея Кириенко, который через своего сына пытается заблокировать интернет в России и получить уникальное право контролировать медиаполе.

То есть баланс нарушается. Чем меньше становится ресурсов в Кремле – тем больше идет перераспределение. Потому что сейчас происходит интересная тенденция – самые богатые люди из окружения Путина становятся еще богаче, несмотря на кризис в Кремле,

– заявил аналитик.

Но, подчеркнул он, происходит это не благодаря экономике: у менее лояльных к режиму просто отбирают активы и за бесценок перепродают определенным олигархам.

Однако, добавил Корниенко, недостаток информации не дает определить, с какой скоростью происходят такие процессы в России. На такие тенденции указывает и нынешнее поведение Кремля, в частности, изменение риторики Путина в отношении Владимира Зеленского.

Кстати! Кремль начал избегать заявлений о "нелегитимности" украинской власти и призывов к ее силовой замене. Зато во время общения на Красной площади 9 мая Путин неожиданно назвал президента Украины "господин Зеленский". Конечно же, это вызвало волну обсуждений, что же стало причиной изменения тональности.

Почему у Путина нет будущего?

Политтехнолог Юрий Подорожний считает, что Россия превращается в некую большую версию КНДР. Следующим шагом Кремля станет закрытие страны и превращение ее в тоталитарную. И это произойдет уже не при Путине.

Путин уже отработанный материал. Думаю, это понимают и в России, и в других странах,

– сказал Подорожний.

По его мнению, тот, кто окажется у власти после Путина, будет более радикальным. Он должен будет сделать выбор: либо сохранить Россию в нынешней территории, или прекратить ее существование, вызвав большой распад.

Такого сценария, заметил он, не хочет допускать Вашингтон, опасаясь появления 10 – 20 маленьких государств, которые будут иметь ядерное оружие. Однако Пекин будет очень рад этому. Он будет продолжать технологически держать "в своих тисках" те страны, которые возникнут после развала России.

Кто может устранить Путина?

Юрий Подорожний отметил, что главный вопрос сейчас заключается в том, нужен ли Путин системе. Ведь он уже не имеет власти над многими процессами, что происходят в России.

Если бы Путин контролировал ситуацию, то не допустил бы, чтобы Россия дошла до нынешнего предела. Поэтому говорить о его будущем уже можно вполне предметно. Ведь существенно выросли влияния военных, ВПК и ФСБ, которая контролировала власть и будет контролировать в дальнейшем. Именно они будут определять, кто станет следующим президентом России,

– заявил политтехнолог.

В то же время есть немало сценариев, как российская элита может избавиться от главы Кремля. С диктатором может что-то случиться во время очередной операции или случиться сердечный приступ. К тому же последние появления диктатора не вызывают сомнений, что с его физическим состоянием не все в порядке.

Также, добавил Подорожний, возможна смерть в результате "несчастного случая", как в свое время произошло с Евгением Пригожиным.

Справка. Лидер ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин погиб 23 августа 2023 года – его частный самолет разбился в Тверской области. По одной из версий, авиакатастрофу мог вызвать обстрел самолета с земли. Буквально за 2 месяца до того Пригожин решился совершить бунт. Мятеж начался 23 июня, вагнеровцы даже успели захватить Ростов-на-Дону и направились в направлении Москвы. Однако вечером 24 июня бунт закончился.

После волны убийств российских военных руководителей Владимир Путин усилил меры собственной безопасности. Также у российского диктатора возросла тревожность из-за возможного мятежа.

В связи с этим посетителям Путина усилили проверки, а его окружению запретили пользоваться телефонами с интернет-соединением. Повара, охранники и фотографы, которые работают рядом с российским диктатором, больше не могут ездить в общественном транспорте.

Между тем европейская разведка назвала имя человека, который может готовить переворот в России. Угрозой для Путина якобы является бывший министр обороны России Сергей Шойгу.