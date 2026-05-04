Информацией из доклада европейского разведывательного агентства, поделились CNN.

Что известно о настроениях в Кремле?

В отчете говорится о том, что Путин резко повысил уровень личной безопасности, после волны убийств российских военных руководителей. Были введены следующие меры:

Кремль установил системы наблюдения в домах родственников сотрудников.

Поварам, охранникам и фотографам, которые работают с президентом, запретили ездить в общественном транспорт.

Посетителей президента будут проверять дважды.

Те, кто работает рядом с Путиным, не могут пользоваться смартфонами.

Президент России уменьшил количество мест, которые посещает.

Также Путин стал больше опасаться возможных мятежей. Сергей Шойгу, бывший министр обороны, который сейчас занимает должность секретаря Совета Безопасности, считается одним из самых опасных кандидатов, потому что сохраняет значительное влияние в военном командовании. Путин пережил предыдущую попытку государственного переворота в июне 2023 года, когда глава наемников Евгений Пригожин возглавил неудачный марш на Москву.

Кремль и сам Владимир Путин были обеспокоены потенциальными утечками конфиденциальной информации, а также риском заговора или попытки государственного переворота, направленной на российского президента,

– сказано в отчете.

Некоторые меры по повышению безопасности введены в последние месяцы после убийства генерала Сарварова в декабре. Европейская разведка считает, что рост обеспокоенности среди российской элиты связан с проблемами внутри страны и за рубежом, что накапливаются, в частности экономический кризис, растущие признаки инакомыслия и неудачи на поле боя в Украине.

Обратите внимание! Политолог Игорь Рейтерович в разговоре с 24 Каналом тоже отмечал о напряженной ситуации для Москвы. Он заявляет, что в 2026 году Россия может не выдержать темп войны. По его мнению, это может, если не завершить войну – то по крайней мере приостановить. Он отмечает, что интенсивность ударов по Украине уже снизилась, ситуация на фронте также напряженная. Рейтерович надеется, что проблема станет критической и Россия будет вынуждена закончить войну. После этого она, по мнению эксперта, попытается добиться снятия санкций и вернуться к глобальной экономике.

Что известно о ссоре между российскими высокопоставленными чиновниками?

CNN, ссылаясь на европейскую разведку, предполагает, что внутри российской элиты могли произойти споры по поводу безопасности, после которых и произошли ужесточения мер безопасности.

После убийства, предположительно, украинскими агентами, генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве 22 декабря 2025 года, Путин собрал на совещание ключевых сотрудников службы безопасности. На нем начальник генерального штаба Валерий Герасимов раскритиковал главу ФСБ Александра Бортникова за то, что он не смог защитить высокопоставленных офицеров.

Подчеркивая страх и деморализацию, которые это вызвало среди персонала, Валерий Герасимов решительно раскритиковал своих коллег в спецслужбах за отсутствие предвидения,

– сообщается в отчете

В конце этой напряженной встречи президент России предложил альтернативный формат. Он поручил участникам представить конкретные решения этого вопроса в течение недели. Также Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны, которая в то время защищала в военном командовании, только Валерия Герасимова, еще на 10 высокопоставленных военных. усиление мер безопасности самого Путина также произошло после этого решения об увеличении возможностей ФСО.

СNN отмечают, что спецслужбы западных стран редко выпускают подобные отчеты о конфиденциальных обсуждениях, полученные от своих источников, чтобы не разоблачить их. В издании считают, что публикация этого отчета является демонстрацией надежд Запада на внутренние разборки внутри Кремля и падение режима.

