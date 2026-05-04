Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что последней опорой остается доход от нефти.

Почему покупательная способность россиян стремительно падает?

Несмотря на то что Россия сама является сырьевым придатком, она не может работать в режиме самообеспечения и зависит от импорта товаров, материалов и сырья. Критическая ситуация уже наступила, но страна может держаться еще некоторое время.

Покупательная способность населения падает ежемесячно еще с прошлого года, а в 2026 году вышла на минимум. Исчезают целые торговые секторы – причем не люксовые, а самые доступные сегменты. То есть у людей просто нет денег на повседневные вещи,

– сказал Рейтерович.

Параллельно начался отток депозитов. Центробанк пытается это сдержать, но остановить процесс без принудительного запрета на снятие средств невозможно – а на такой откровенный репрессивный шаг они пока не могут пойти.

В то же время Москва надеется заработать больше на ближневосточном кризисе, но если он утихнет и цены упадут – Россия будет терять все еще быстрее.

"В этом году Россия может не выдержать темп войны – и она если не завершится, то по крайней мере приостановится. Интенсивность ударов по Украине уже снизилась, на фронте тоже напряженная ситуация. Будем надеяться, что проблема станет критической и Россия будет вынуждена закончить войну. После этого она попытается добиться снятия санкций и вернуться в глобальную экономику. США на это могут пойти, но Европа вряд ли", – отметил Рейтерович.

Обратите внимание! В ночь на 3 мая московские аэропорты Шереметьево и Внуково, а также петербургский Пулково и аэропорты Костромы, Пскова и Нижнего Новгорода работали с ограничением из-за активности украинских беспилотников. В калининградском аэропорту Храброво также сообщали о возможных изменениях в расписании рейсов.

Что еще известно о проблемах россиян из-за войны?

В апреле 2026 года Украина вышла на пиковый уровень атак по российским нефтеперерабатывающим заводам: по данным западных медиа, зафиксировано по меньшей мере 21 удар.

В частности, по НПЗ в Туапсе уже неоднократно наносили удары – это один из крупнейших объектов такого типа в России. Подобное касается и Пермского НПЗ.

Кроме того, что под ударами оказались не только резервуары, но и сам НПЗ и портовая инфраструктура, потеря которой наиболее болезненна для противника.