Подготовка к параду в Москве в разгаре, потому что туда свозят системы ПВО да еще и якобы натягивают сетки. Военные и политические эксперты специально для 24 Канала разобрали значение нынешнего парада для Путина и что будет, если Украина нанесет по нему удары.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что удар по параду в Москве не является целесообразным. Это вызовет разнообразные комбинации. На этом начнет играть Путин, мол, Украина бьет по гражданским, по ветеранам и по иностранцам, которыми Путин на самом деле и прикрывается, и начнет обвинять Украину в терроризме.

Впрочем свою боеготовность к чему-либо Украина должна демонстрировать, чтобы Путин чувствовал, что он находится в безопасном состоянии и какие-то угрозы мы не восприняли. Украина должна взять паузу, но ничего при этом не обещать. Пусть Путин готовится к различным сценариям. Впрочем бить по параду для Украины со стратегической точки зрения принесет больше негатива, чем позитива,
– отметил генерал армии.

Он продолжил, что Украина сможет гордиться своим ударом по Москве, но ситуация обернется против нее. Это может развязать руки Путину для системных ударов, в частности, и, возможно, с применением тактического ядерного оружия. А также Путин начнет активность на различных площадках, мол, Украина ударила по такому "празднику", ведь день памяти 8 мая отмечают во многих странах бывшей коалиции.

Политтехнолог Олег Постернак заметил, что главной проблемой парада является не отсутствие бронетехники, не ограниченное присутствие Путина на Красной Площади, а в том, что:

  • россияне видят способность Украины нанести удары по глубинным территориям России, что является триггерным моментом, и это показало Туапсе и не только;
  • россияне поняли, что устойчивость гражданского населения Украины, которое зимой выдержало энергетический террор, вследствие этого не произошло развала фронта, что привело к разного рода разговорам внутри России.

"Оказывается, что Путин – это не политический "супермен", который выходит на Красную площадь и, как когда-то Сталин, объявляет о победе. СВО длится уже дольше, чем так называемая великая отечественная война. Нет экономического позитива. Повседневный патриотизм превращается просто в "шакалий экспресс" в соцсетях, который зажигается одним обращением какой-то инстаблогерки", – подчеркнул политтехнолог.

По его словам, военная машина, в которую Путин бросил весь свой политический, финансовый, экономический ресурс, не приносит пользы. Парад, как триумф военной машины, является просто психологически смешным. С точки зрения возможностей Путина он не победитель в этой войне. Самое страшное последствие для него – это начало в России процессов, значительно более тяжелых, чем были даже перед пригожинским бунтом.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук высказал мнение, что Путин очень напуган. Его обращение к Трампу о перемирии на 9 мая о многом свидетельствует. Впрочем отказаться от "победобесия", которое он и раскрутил, он не может. Поэтому он осуществляет беспрецедентные меры безопасности, которые должны показать россиянам не победу в "СВО", а то, что война пришла в Россию.

Относительно наших действий, то взыскание дополнительных средств ПВО в Москву означает, что ослабляются другие направления. И это хороший повод, чтобы ударить по менее защищенным регионам. Естественно, что самые отдаленные регионы России уже давно оголены из-за украинских ударов по Краснодарскому краю, по Крыму. Как раз по военным объектам в тех регионах, откуда ПВО снимают, можно нанести удары,
– подчеркнул руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Он добавил, что ПВО снимают с Кавказа, с Ленинградского военного округа, куда воздушные цели и так летят. Окно возможностей у Украины примерно с 5 по 15 мая.

Как Путин готовится к параду: кратко

В России заявили, что впервые на параде в Москве не будет военной техники. Однако проведут авиашоу.

Также Путин обратился к Трампу с предложением установить перемирие с Украиной 9 мая. Правда со своей стороны еще такого решения не принял.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что перемирие надо Путину для красивой картинки на параде. В настоящем мире Кремль не заинтересован.