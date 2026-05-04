Подготовка к параду в Москве в разгаре, потому что туда свозят системы ПВО да еще и якобы натягивают сетки. Военные и политические эксперты специально для 24 Канала разобрали значение нынешнего парада для Путина и что будет, если Украина нанесет по нему удары.

Важно Школа пропаганды․ Как Россия воспитывает из украинских детей информационных солдат – расследование

Стоит ли Украине ударить по параду в Москве?

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что удар по параду в Москве не является целесообразным. Это вызовет разнообразные комбинации. На этом начнет играть Путин, мол, Украина бьет по гражданским, по ветеранам и по иностранцам, которыми Путин на самом деле и прикрывается, и начнет обвинять Украину в терроризме.

Впрочем свою боеготовность к чему-либо Украина должна демонстрировать, чтобы Путин чувствовал, что он находится в безопасном состоянии и какие-то угрозы мы не восприняли. Украина должна взять паузу, но ничего при этом не обещать. Пусть Путин готовится к различным сценариям. Впрочем бить по параду для Украины со стратегической точки зрения принесет больше негатива, чем позитива,

– отметил генерал армии.

Он продолжил, что Украина сможет гордиться своим ударом по Москве, но ситуация обернется против нее. Это может развязать руки Путину для системных ударов, в частности, и, возможно, с применением тактического ядерного оружия. А также Путин начнет активность на различных площадках, мол, Украина ударила по такому "празднику", ведь день памяти 8 мая отмечают во многих странах бывшей коалиции.

Маломуж ответил, стоит ли Украине ударить по параду в Москве: смотрите видео

Каким может быть самое страшное последствие проведения парада для Путина?

Политтехнолог Олег Постернак заметил, что главной проблемой парада является не отсутствие бронетехники, не ограниченное присутствие Путина на Красной Площади, а в том, что:

россияне видят способность Украины нанести удары по глубинным территориям России, что является триггерным моментом, и это показало Туапсе и не только;

россияне поняли, что устойчивость гражданского населения Украины, которое зимой выдержало энергетический террор, вследствие этого не произошло развала фронта, что привело к разного рода разговорам внутри России.

"Оказывается, что Путин – это не политический "супермен", который выходит на Красную площадь и, как когда-то Сталин, объявляет о победе. СВО длится уже дольше, чем так называемая великая отечественная война. Нет экономического позитива. Повседневный патриотизм превращается просто в "шакалий экспресс" в соцсетях, который зажигается одним обращением какой-то инстаблогерки", – подчеркнул политтехнолог.

По его словам, военная машина, в которую Путин бросил весь свой политический, финансовый, экономический ресурс, не приносит пользы. Парад, как триумф военной машины, является просто психологически смешным. С точки зрения возможностей Путина он не победитель в этой войне. Самое страшное последствие для него – это начало в России процессов, значительно более тяжелых, чем были даже перед пригожинским бунтом.

Постернак назвал самое страшное последствие проведения парада для Путина: смотрите видео

Как Путин пытается защитить Москву перед парадом?

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук высказал мнение, что Путин очень напуган. Его обращение к Трампу о перемирии на 9 мая о многом свидетельствует. Впрочем отказаться от "победобесия", которое он и раскрутил, он не может. Поэтому он осуществляет беспрецедентные меры безопасности, которые должны показать россиянам не победу в "СВО", а то, что война пришла в Россию.

Относительно наших действий, то взыскание дополнительных средств ПВО в Москву означает, что ослабляются другие направления. И это хороший повод, чтобы ударить по менее защищенным регионам. Естественно, что самые отдаленные регионы России уже давно оголены из-за украинских ударов по Краснодарскому краю, по Крыму. Как раз по военным объектам в тех регионах, откуда ПВО снимают, можно нанести удары,

– подчеркнул руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Он добавил, что ПВО снимают с Кавказа, с Ленинградского военного округа, куда воздушные цели и так летят. Окно возможностей у Украины примерно с 5 по 15 мая.

Лакийчук объяснил, как Путин пытается защитить Москву перед парадом: смотрите видео

Как Путин готовится к параду: кратко

В России заявили, что впервые на параде в Москве не будет военной техники. Однако проведут авиашоу.

Также Путин обратился к Трампу с предложением установить перемирие с Украиной 9 мая. Правда со своей стороны еще такого решения не принял.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что перемирие надо Путину для красивой картинки на параде. В настоящем мире Кремль не заинтересован.