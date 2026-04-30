Об этом рассказал президент Зеленский в телефонном интервью для Bloomberg в четверг, 30 апреля.

Получала ли Украина сообщение о перемирии?

Во время разговора с Трампом 29 апреля Путин обсудил возможность краткосрочного перемирия с Украиной 9 мая. Именно в этот день Россия отмечает День победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.

Обратите внимание! Многие страны, в том числе и Украина, чтят память погибших во Второй мировой войне 8 мая. Это День памяти и примирения.

Несмотря на эти заявления, Киев не получал никаких официальных или неофициальных предложений о перемирии ни от Москвы, ни от Вашингтона.

Зеленский поручил своим дипломатам обратиться к США для получения деталей, прежде чем принимать решение.

Также остается непонятным, какие сроки имел в виду Путин для прекращения огня. По мнению Зеленского, Кремль стремится к перемирию на 1 или несколько дней в первую очередь, чтобы защитить свой ежегодный военный парад в Москве от потенциальных украинских ударов.

Они хотят, чтобы парад прошел спокойно в течение нескольких часов, а затем возобновить атаки. Мы не хотим, чтобы какое-либо прекращение огня стало тактическим обманом со стороны России,

– подчеркнул президент Украины.

К слову, политолог Валерий Дымов рассказал 24 Каналу, что враг хочет, но не сможет осуществить эффектную атаку на Украину 9 мая, потому что имеет ограниченные возможности.

Президент добавил, что поддерживает инициативы по прекращению огня, чтобы помочь защитить гражданское население и способствовать обмену пленными.

"Мы всегда положительно реагируем на настоящие предложения о прекращении огня с Россией, если такие существуют", – сказал Зеленский.

Стоит отметить, что ранее Путин отверг минимум 2 предложения перемирия со стороны украинского правительства, рассказал руководитель Офиса Президента Михаил Подоляк 24 Каналу.

Что еще говорят об идее Путина о перемирии?

Президен Трамп заявил, что идея перемирия на 9 мая принадлежит именно ему. Он также заверил, что диктатор Путин якобы стремится к мирному соглашению с Украиной, а ранее его заключить ему "помешали".

Между тем пресс-секрктарь Кремля Песков 30 апреля вдруг заявил, что Путин еще окончательно "не определился" относительно перемирия. В то же время российские власти ожидают реакции Украины на это предложение.

Начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко, как и президент Зеленский, считает, что Путин хочет перемирия не из-за желания завершить войну, а чтобы спокойно провести парад в Москве.

