Об этом рассказал президент Зеленский в телефонном интервью для Bloomberg в четверг, 30 апреля.
Смотрите также Переживает за парад: в ЦПД объяснили, почему Путин предложил перемирие на 9 мая
Получала ли Украина сообщение о перемирии?
Во время разговора с Трампом 29 апреля Путин обсудил возможность краткосрочного перемирия с Украиной 9 мая. Именно в этот день Россия отмечает День победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.
Обратите внимание! Многие страны, в том числе и Украина, чтят память погибших во Второй мировой войне 8 мая. Это День памяти и примирения.
Несмотря на эти заявления, Киев не получал никаких официальных или неофициальных предложений о перемирии ни от Москвы, ни от Вашингтона.
Зеленский поручил своим дипломатам обратиться к США для получения деталей, прежде чем принимать решение.
Также остается непонятным, какие сроки имел в виду Путин для прекращения огня. По мнению Зеленского, Кремль стремится к перемирию на 1 или несколько дней в первую очередь, чтобы защитить свой ежегодный военный парад в Москве от потенциальных украинских ударов.
Они хотят, чтобы парад прошел спокойно в течение нескольких часов, а затем возобновить атаки. Мы не хотим, чтобы какое-либо прекращение огня стало тактическим обманом со стороны России,
– подчеркнул президент Украины.
К слову, политолог Валерий Дымов рассказал 24 Каналу, что враг хочет, но не сможет осуществить эффектную атаку на Украину 9 мая, потому что имеет ограниченные возможности.
Президент добавил, что поддерживает инициативы по прекращению огня, чтобы помочь защитить гражданское население и способствовать обмену пленными.
"Мы всегда положительно реагируем на настоящие предложения о прекращении огня с Россией, если такие существуют", – сказал Зеленский.
Стоит отметить, что ранее Путин отверг минимум 2 предложения перемирия со стороны украинского правительства, рассказал руководитель Офиса Президента Михаил Подоляк 24 Каналу.
Что еще говорят об идее Путина о перемирии?
Президен Трамп заявил, что идея перемирия на 9 мая принадлежит именно ему. Он также заверил, что диктатор Путин якобы стремится к мирному соглашению с Украиной, а ранее его заключить ему "помешали".
Между тем пресс-секрктарь Кремля Песков 30 апреля вдруг заявил, что Путин еще окончательно "не определился" относительно перемирия. В то же время российские власти ожидают реакции Украины на это предложение.
Начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко, как и президент Зеленский, считает, что Путин хочет перемирия не из-за желания завершить войну, а чтобы спокойно провести парад в Москве.
Каким будет парад на 9 мая в Москве?
В этом году парад в Москве будет отличаться от предыдущих. 27 апреля эксперт по внутренней политике и экономике России Берлинского центра Карнеги Александра Прокопенко заявила, что он может пройти без демонстрации военной техники и только с пешими колоннами.
Парад очень хотят посетить, в частности, премьер министр Словакии Роберт Фицо. Но он, похоже, еще не смог проложить маршрут, ведь страны Балтии запретили ему лететь через их территории, а Польша пока еще рассматривает запрос от Братиславы.