Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что ранее Путин отверг минимум 2 предложения перемирия со стороны украинского правительства.

Является ли перемирие лишь прикрытием парада Путина?

Важно! Во время телефонного разговора Путин сказал Трампу, что готов к перемирию с Украиной на 9 мая. Соответствующую информацию сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Зеленский четко сформулировал позицию: если цель перемирия – только сохранить лицо Путину, то Трамп должен сказать об этом откровенно, а не прикрываться миролюбивой риторикой.

Пасхальное перемирие закончилось ударами по гражданской инфраструктуре. Украина взамен предлагает устойчивое перемирие, которое даст возможность вести переговоры в рамках международного права. Любая другая формулировка – без признания геноцидного характера войны – для Украины неприемлема.

Мы готовы к любому перемирию, чтобы уменьшить обстрелы гражданских. Но зафиксируем главное: Путин выглядит ничтожно, потому что вынужден просить Трампа,

– отметил Подоляк.

В прошлом году он приглашал Си Цзиньпина как живой щит. Если парада не будет, то в обществе возникнут неудобные вопросы о том, чего на самом деле достигла Россия.

Подоляк также отметил, что то, что США адвокатируют государство, которое ведет геноцидную войну, ради парада – это страница истории, которую через 10 – 15 лет будут читать с удивлением.

