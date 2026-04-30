Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что ранее Путин отверг минимум 2 предложения перемирия со стороны украинского правительства.
Является ли перемирие лишь прикрытием парада Путина?
Важно! Во время телефонного разговора Путин сказал Трампу, что готов к перемирию с Украиной на 9 мая. Соответствующую информацию сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Зеленский четко сформулировал позицию: если цель перемирия – только сохранить лицо Путину, то Трамп должен сказать об этом откровенно, а не прикрываться миролюбивой риторикой.
Пасхальное перемирие закончилось ударами по гражданской инфраструктуре. Украина взамен предлагает устойчивое перемирие, которое даст возможность вести переговоры в рамках международного права. Любая другая формулировка – без признания геноцидного характера войны – для Украины неприемлема.
Мы готовы к любому перемирию, чтобы уменьшить обстрелы гражданских. Но зафиксируем главное: Путин выглядит ничтожно, потому что вынужден просить Трампа,
– отметил Подоляк.
В прошлом году он приглашал Си Цзиньпина как живой щит. Если парада не будет, то в обществе возникнут неудобные вопросы о том, чего на самом деле достигла Россия.
Подоляк также отметил, что то, что США адвокатируют государство, которое ведет геноцидную войну, ради парада – это страница истории, которую через 10 – 15 лет будут читать с удивлением.
Смотрите полное интервью с Михаилом Подоляком на ютубе 24 Канала позже.
Что еще известно о подготовке россиян к 9 мая?
- Россия может попытаться продвигаться на правом берегу Херсонской области или усилить активность на Сумском направлении до 9 мая, чтобы продемонстрировать успехи.
- Российская армия не может провести эффективную атаку по Украине 9 мая, несмотря на такие намерения, из-за ограниченных возможностей и эффективной работы украинской ПВО.
- Парад в Москве 9 мая может пройти без участия военной техники из-за угрозы возможных атак со стороны Украины.