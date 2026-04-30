Радник Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що раніше Путін відкинув мінімум 2 пропозиції перемир’я зі сторони українського уряду.

Чи є перемир’я лише прикриттям параду Путіна?

Важливо! Під час телефонної розмови Путін сказав Трампу, що готовий до перемир’я з Україною на 9 травня. Відповідну інформацію повідомив помічник російського президента Юрій Ушаков.

Зеленський чітко сформулював позицію: якщо мета перемир’я – лише зберегти обличчя Путіну, то Трамп має сказати про це відверто, а не прикриватися миролюбною риторикою.

Великоднє перемир’я закінчилося ударами по цивільній інфраструктурі. Україна натомість пропонує стале перемир’я, яке дасть можливість вести переговори в рамках міжнародного права. Будь-яке інше формулювання – без визнання геноцидного характеру війни – для України неприйнятне.

Ми готові до будь-якого перемир’я, щоб зменшити обстріли цивільних. Але зафіксуємо головне: Путін виглядає нікчемно, бо змушений просити Трампа,

– зазначив Подоляк.

Минулого року він запрошував Сі Цзіньпіна як живий щит. Якщо параду не буде, то у суспільстві виникнуть незручні питання про те, чого насправді досягла Росія.

Подоляк також наголосив, що те, що США адвокатують державу, яка веде геноцидну війну, заради параду – це сторінка історії, яку через 10 – 15 років читатимуть з подивом.

