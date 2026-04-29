Про це інформує російське пропагандистське ЗМІ "РИА Новости".

Яку заяву зробив диктатор?

Під час телефонної розмови із американським президентом Дональдом Трампом Путін заявив, що готовий до перемир'я із Україною на 9 травня. Відповідну інформацію передав помічних російського диктатора Юрій Ушаков.

Відомо, що розмова тривала понад півтори години.

Також під час спілкування лідери обговорили:

спробу замаху на Трампа, зокрема диктатор засудив протиправні дії злочинця та висловив підтримку лідеру США,

ситуацію в на Близькому, а саме наземні дії в Ірані та продовження режиму тиші,

війну в Україні – Трамп висловив сподівання, що бойові дії невдовзі припиняться, тоді як Путін "похвалився" успіхами на полі бою.

Водночас сторони нібито однаково оцінили поведінку київського режиму на чолі із Зеленським, який веде лінію на затягування конфлікту.

Ушаков наголосив, що Путін і Трамп після закінчення телефонної розмови тепло попрощалися.