Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп в ефірі 24 Каналу припустив, що Володимир Путін може знову повернутися до теми перемир'я вже напередодні 9 травня. Він пояснив, чому така ідея виглядає цілком можливою і що насправді може стояти за новою ініціативою Кремля.

Дивіться також Ракети, дрони, артилерія: Зеленський показав збройну міць України

Перемир'я Путіна до 9 травня

Після так званого Великоднього перемир'я в Росії знову можуть повернутися до тієї самої тактики вже перед 9 травня. Для Кремля такі дати завжди мають особливу вагу, бо навколо них будують і пропаганду, і публічні сигнали назовні.

До уваги! Оголошення Великоднього перемир'я пов'язували не зі зміною позиції Кремля, а з тиском обставин і зовнішніх чинників. Саму паузу називали короткою і вимушеною, яка не дала стратегічного результату, але на окремих ділянках фронту могла дати військовим кілька годин перепочинку.

На сам хід бойових дій така коротка пауза навряд чи серйозно вплине, адже в масштабах усього фронту навіть локальне затишшя не дає результатів, які могли б щось принципово змінити.

У районі 9 травня, можливо, потенційно ми знову почуємо про такі ініціативи,

– наголосив Шарп.

Для Кремля тут важлива і сама дата, і все, що з нею пов'язано. Проведення парадів і масових заходів за участю військових тепер виглядає для Росії значно ризикованіше, ніж раніше. Після ударів, які показали, що боляче прилетіти може не лише здалеку, а й фактично зсередини самої Росії, питання безпеки таких подій стає для Путіна значно чутливішим.

Тут завжди є додаткові суттєві ризики для Путіна. Це стосується і Москви, і інших міст,

– сказав військовий оглядач.

Тому обережність навколо 9 травня для Кремля буде не менш важливою, ніж сама пропагандистська картинка. І якщо нові розмови про перемир'я справді пролунають, вони радше будуть прив'язані до цієї дати, ніж до будь-якого реального просування до миру.

Чому партнери України стримують удари по Росії

Заклики не переходити певні межі в ударах по Росії для України не нові, такий підхід тягнеться ще з попередньої американської адміністрації і стосується не лише Вашингтона, а й європейських партнерів. Причина проста: на Заході бояться зайвої ескалації з ядерною державою і намагаються не дратувати Москву сильніше, ніж вважають допустимим.

Просити українців когось не чіпати або не переходити ті чи інші межі – це достатньо старий підхід. Це стосується не тільки українців і не тільки нинішньої адміністрації,

– наголосив Шарп.

Так само було і з ударами по російській нафтовій інфраструктурі. Україна щоразу змушена зважати не лише на власну безпеку, а й на реакцію союзників, які в таких ситуаціях часто діють надто обережно.

Не вголос, наскільки я розумію, різні країни просили Україну цього не чіпати. Нафта подорожчає. Вона і так дорожчає через події в Перській затоці, а тут ще й українські удари. Ось вам типовий підхід,

– сказав він.

У таких умовах кожне рішення доводиться ухвалювати між потребами національної безпеки і можливими наслідками у відносинах із партнерами. Саме тому подібні сигнали ще можуть звучати й далі.

