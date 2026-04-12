Про це повідомляє пропагандистська агенція ТАСС.
Що Пєсков сказав про перспективи миру?
За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, "територіальні розбіжності" між Росією та Україною полягають у "лічених кілометрах".
Він заявив, що стійкий мир можна було б забезпечити вже в режимі "сьогодні", натякнувши, що Зеленський нібито повинен ухвалити "відомі рішення". Поки цього не станеться, він підкреслив, що війна триватиме.
Україна запропонувала продовжити "великоднє перемир'я"
Україна запропонувала Росії продовжити режим тиші після Великодня, якщо обстріли припиняться, але армія готова відповідати у разі атак.
Дмитро Пєсков заявив, що Росія не продовжуватиме "великоднє перемир'я". За його словами, подібні кроки не слід розглядати як політичний сигнал або зміну позиції.