Про це повідомляє ВВС.

Як Росія ставиться до перемир'я?

Дмитро Пєсков заявив, що оголошене так зване "великоднє перемир'я" має виключно гуманітарний характер. За його словами, подібні кроки не слід розглядати як політичний сигнал або зміну позиції.

Як ми неодноразово говорили, і як казав президент Путін, ми хочемо не перемир'я, ми хочемо миру, міцного, стійкого миру,

– сказав він.

Прессекретар Путіна також повторив свою цинічну заяву про те, що "мир може наступити сьогодні", якщо Володимир Зеленський "візьме на себе відповідальність і ухвалить відповідне рішення".

Пєсков не уточнив, про яке саме рішення йдеться, однак раніше він заявляв, що Зеленський має віддати наказ про виведення українських військ із території Донецької області.

Окрім цього, у Кремлі відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Україна може наслідувати приклад Росії у питанні тимчасового припинення вогню. Дмитро Пєсков повідомив, що в Москві звернули увагу на ці слова, однак не став уточнювати, як саме їх там інтерпретують.

Цікаво! Експерт з енергетики Володимир Омельченко в ефірі 24 Каналу висловив думку, що Кремль погодився на перемир'я не просто так. За його словами, Сили оборони успішно б'ють по нафтових терміналах, через які Москва заробляє на війну. Зараз Путін прекрасно розуміє, що якщо ці удари продовжаться, то він залишиться без нафти та без грошей.

Що відомо про припинення вогню на Великдень?