Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення.

Як Україна буде реагувати на подальше перемир'я з Росією?

Україна запропонувала Росії продовжити режим припинення вогню після Великодня, якщо вдасться зберегти тишу. Це питання обговорювали з військовим керівництвом, зокрема з Головнокомандувачем, секретарем РНБО та представниками СБУ.

Зеленський наголосив, що Великдень має бути часом миру та безпеки, і було б правильно, якби перемир'я тривало й надалі. Він додав, що відповідний сигнал уже передали російській стороні.

Глава держави наголосив, що українська армія діятиме дзеркально. Якщо російських ударів не буде, не буде й відповідей. Як зазначив Зеленський, у разі атак кожен підрозділ має право на відповідь.

Якщо не буде російських ракет і дронів, будемо теж дотримуватись тиші в небі. Для фронту завдання аналогічне. Але право на відповідь у кожного українського підрозділу є,

– сказав президент.

У Києві підкреслюють, що головний пріоритет – реальна безпека, а подальший розвиток ситуації залежатиме від дій Росії.