Про це повідомляють низка моніторингових телеграм-каналів, передає 24 Канал.

Що відомо про ймовірне порушення "великоднього перемир'я" Росією?

О 16:00 в Україні офіційно розпочалося так зване "великоднє перемир'я", яке, за попередніми заявами, має тривати до кінця доби 12 квітня. У Генштабі зазначали, що українські військові дотримуватимуться режиму припинення вогню, однак відповідатимуть дзеркально на будь-які атаки з боку росіян.

Попри оголошене перемир'я, у Харкові лунала повітряна тривога. За повідомленнями моніторингових каналів, у напрямку міста російські війська запустили безпілотник типу "Молнія".

Крім того, тривають обстріли РСЗВ та атаки FPV-дронів по всій лінії фронту.

Зверніть увагу! Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в ефірі 24 Каналу припустив, що Володимир Путін не збирався оголошувати перемир'я добровільно. Російський диктатор, ймовірно, отримував тиск від міжнародної переговорної групи та від православної церки.