Про таке йдеться в офіційному повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Як діятимуть українські бійці на період Великодня?

Зазначається, що на суходолі, на морі й у повітрі на час святкування Великодня Силам оборони України дали доручення забезпечити дотримання режиму припинення вогню.

Україна забезпечить режим тиші та діятиме за чітким принципом: дзеркальне реагування,

– наголосили в Генштабі.

Окупанти неодноразово порушували попередні подібні домовленості, тож Сили оборони мають бути готові до будь-яких ворожих провокацій.

У разі, якщо буде фіксуватися висування ворожих підрозділів до лінії фронту, проведення інженерних робіт, перегрупування російських сил або інші ознаки підготовки до штурму чи використання режиму тиші в агресивних цілях, українські військові мають право відкривати вогонь у відповідь.

Такі ж правила поширюються і на дії противника в морі та повітрі. Крім того, у випадку запуску Росією ракет або ударних безпілотників по території України, відповідь з боку ЗСУ буде дзеркальною.

Зазначимо, що саме на цьому наголошував і президент Зеленський. Він переконує, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій.

Цікаво! Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк висловив думку, що Володимир Путін не мав наміру добровільно погоджуватися на перемир'я. За його словами, російський лідер пішов на такий крок під впливом низки факторів, зокрема тиску з боку міжнародних переговорників, а також, ймовірно, релігійного чинника.

