Об этом говорится в официальном сообщении Генерального штаба ВСУ.

Как будут действовать украинские бойцы на период Пасхи?

Отмечается, что на суше, на море и в воздухе на время празднования Пасхи Силам обороны Украины дали поручение обеспечить соблюдение режима прекращения огня.

Украина обеспечит режим тишины и будет действовать по четкому принципу: зеркальное реагирование,

– отметили в Генштабе.

Оккупанты неоднократно нарушали предыдущие подобные договоренности, поэтому Силы обороны должны быть готовы к любым вражеским провокациям.

В случае, если будет фиксироваться выдвижение вражеских подразделений к линии фронта, проведения инженерных работ, перегруппировки российских сил или другие признаки подготовки к штурму или использования режима тишины в агрессивных целях, украинские военные имеют право открывать огонь в ответ.

Такие же правила распространяются и на действия противника в море и воздухе. Кроме того, в случае запуска Россией ракет или ударных беспилотников по территории Украины, ответ со стороны ВСУ будет зеркальным.

Отметим, что именно это подчеркивал и президент Зеленский. Он убеждает, что украинская армия готова к любому развитию событий.

Интересно! Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк высказал мнение, что Владимир Путин не собирался добровольно соглашаться на перемирие. По его словам, российский лидер пошел на такой шаг под влиянием ряда факторов, в частности давления со стороны международных переговорщиков, а также, вероятно, религиозного фактора.

