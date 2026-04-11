О трагических последствиях атаки на Одессу рассказал глава МВА Сергей Лысак.

Какие последствия удара по Одессе 11 апреля?

По словам чиновника, в результате попадания в жилой сектор погибли 2 человека. Еще двое пострадавших сейчас находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая помощь.

Существенные повреждения получила гражданская инфраструктура: десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, а также здание детского сада. В домах выбиты окна, повреждены крыши и фасады. Повреждены заведения питания.

Обратите внимание! Ночью Лысак сообщал о прилетах в жилые дома, в результате чего возникли пожары.

Под ударом также оказались объекты инфраструктуры. С ночи на всех локациях работают коммунальные службы.

Последствия атаки на Одессу 11 апреля / Фото МВА

