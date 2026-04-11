О трагических последствиях атаки на Одессу рассказал глава МВА Сергей Лысак.
Какие последствия удара по Одессе 11 апреля?
По словам чиновника, в результате попадания в жилой сектор погибли 2 человека. Еще двое пострадавших сейчас находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая помощь.
Существенные повреждения получила гражданская инфраструктура: десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, а также здание детского сада. В домах выбиты окна, повреждены крыши и фасады. Повреждены заведения питания.
Обратите внимание! Ночью Лысак сообщал о прилетах в жилые дома, в результате чего возникли пожары.
Под ударом также оказались объекты инфраструктуры. С ночи на всех локациях работают коммунальные службы.
Что известно о последних ударах России по Украине?
В ночь на 11 апреля враг дважды ударил по жилому сектору в Сумах. Первый удар – по многоэтажке: разрушена кровля, возник пожар. После ликвидации возгорания спасатели начали демонтаж аварийных конструкций. К медикам обратились 5 человек с острой реакцией на стресс. Второй удар – по другому жилому дому. Возникли пожары на 1-м и 3-м этажах. Предварительно травмированы 5 человек, среди них ребенок. В общем повреждены 11 многоквартирных домов, детсад и около 10 автомобилей.
Враг атаковал Лубенский район на Полтавщине. В результате падения вражеского БПЛА повреждены помещения магазина и кафе. К сожалению, один человек погиб. Еще один человек получил травмы.
10 апреля российский беспилотник атаковал центр Конотопа. В результате удара поврежден пятиэтажный жилой дом, административное здание и гражданские автомобили, возник пожар. Из-за повреждения газовых сетей несколько многоэтажек остались без газа. Один человек получил легкое ранение.