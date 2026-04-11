О первых известных последствиях сообщили в ГВА. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.
Хронология атаки В Одессе и Сумах слышали взрывы, "Шахеды" атакуют Украину: где есть угроза
Что известно об обстреле Одессы дронами 11 апреля и его последствиях?
Через 20 минут после полуночи в начале суток 11 апреля в Одесском районе объявили воздушную тревогу. Из сообщений Воздушных сил стало известно о приближении к Одессе ударных беспилотников российской армии.
БпЛА налетали на Одессу в несколько волн. В городе прогремела серия взрывов. На момент публикации обстрел города продолжался.
В городской военной администрации сообщили, что уже есть первая информация о последствиях атаки – говорится о попадании в частный дом в одном из районов.
Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозы применения врагом ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Где еще раздавались взрывы в эти сутки?
- Вечером российские войска атаковали Сумы дронами-камикадзе, под ударом оказался многоэтажный жилой дом. Там вспыхнул пожар, пострадали люди.
- На Полтавщине враг атаковал дронами Лубенский район. Там повреждены помещения магазина и кафе, погиб человек, еще один травмирован.