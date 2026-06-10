Об этом сообщило главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Смотрите также "Шахеды" снова атаковали Украину, кое-где произошли попадания: где была угроза удара

Что произошло в Одессе?

Сотрудники управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области прибыли на место происшествия. Они обнаружили в квартире на 11-м этаже 18-этажного жилого дома обломки беспилотника "Герань-2": двигатель, электронные компоненты и не детонированную боевую часть.



Специалисты нашли в многоквартирном доме боевую часть дрона / фото полиции Одесской области

Она содержала в себе 50 килограммов взрывчатого вещества,, которое не сдетонировало. Боевая часть находилась в крайне опасном состоянии – была снаряжена взрывателем и имела механические повреждения.

Специалисты провели специальную процедуру разряжения и изъятия взрывчатых материалов. Они будут уничтожены на специальном полигоне.

Взрывотехники обезвредили дрон, который попал в жилой дом: смотрите видео

Российские удары по Одессе

Утром 10 июня в Одесской МВА сообщили, что в городе повреждены два многоэтажных жилых дома в результате российской атаки. Также известно о трех пострадавших: женщине и двоих детях 2016 и 2017 годов рождения.

Также в воскресенье, 7 июня, враг атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате ударов БпЛА вспыхнул пожар в нежилом помещении. К сожалению, пострадал 41-летний мужчина.