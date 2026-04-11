Про перші відомі наслідки повідомили в МВА. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.
Що відомо про обстріл Одеси дронами 11 квітня та його наслідки?
Через 20 хвилин після півночі на початку доби 11 квітня в Одеському районі оголосили повітряну тривогу. З повідомлень Повітряних сил стало відомо про наближення до Одеси ударних безпілотників російської армії.
БпЛА налітали на Одесу у кілька хвиль. У місті прогриміла серія вибухів. На момент публікації обстріл міста тривав.
У міській військовій адміністрації повідомили, що вже є перша інформація про наслідки атаки – мовиться про влучання у приватний будинок в одному з районів.
Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.
Де ще лунали вибухи цієї доби?
- Увечері російські війська атакували Суми дронами-камікадзе, під ударом опинився багатоповерховий житловий будинок. Там спалахнула пожежа, постраждали люди.
- На Полтавщині ворог атакував дронами Лубенський район. Там пошкоджено приміщення магазину та кавʼярні, загинула людина, ще одна травмована.