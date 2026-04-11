Про перші відомі наслідки повідомили в МВА. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.

Що відомо про обстріл Одеси дронами 11 квітня та його наслідки?

Через 20 хвилин після півночі на початку доби 11 квітня в Одеському районі оголосили повітряну тривогу. З повідомлень Повітряних сил стало відомо про наближення до Одеси ударних безпілотників російської армії.

БпЛА налітали на Одесу у кілька хвиль. У місті прогриміла серія вибухів. На момент публікації обстріл міста тривав.

У міській військовій адміністрації повідомили, що вже є перша інформація про наслідки атаки – мовиться про влучання у приватний будинок в одному з районів.

