Росія активно запускає на Україну рої дронів, намагаючись виснажити її ППО. Почастішали й денні удари. Їх мета – зламати економіку країни.

Дивіться також Хотів у полон і їв землю: офіцер "Рубежу" шокував, що роблять в російській армії зі своїми

Де дрони пролітають над Україною?

Для яких областей України є загроза БпЛА

21:25, 10 квітня

БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку міста Одеса.

21:13, 10 квітня

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс західний.

21:12, 10 квітня

БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Овідіополь).

21:09, 10 квітня

Пуски БпЛА з мису "Чауда".

20:52, 10 квітня

Пуски БпЛА з аеродрому "Міллєрово".

20:50, 10 квітня

Повторні пуски БпЛА з аеродрому "Приморсько-Ахтарськ".

20:43, 10 квітня

Пуски БПЛА з аеродрому "Шаталово".

19:59, 10 квітня

БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Сергіївка/Татарбунари).

19:51, 10 квітня

Окупанти здійснили пуски БпЛА з аеродрому "Приморсько-Ахтарськ".