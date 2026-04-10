Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, що вже в самій армії до особового складу ставляться як до непотребу. Там трапляються реально дикі випадки.

Які випадки трапляються в російській армії?

За словами Отченаша, фактично російська армія тримається на страху. У них забирають телефони та відправляють на штурмові дії. А з логістикою на передовій у ворога все досить складно.

Окупанти можуть місяцями перебувати на позиціях без налагодженого постачання їжі та води. Були й дійсно несподівані випадки.

Один російський солдат здався в полон. Він вибіг на вулицю і почав їсти землю. У нього було тотальне зневоднення, тому він "піймав білку" і подумав, що це вода. Ось такі випадки трапляються,

– розповів військовий.

Не секрет, що командування може буквально вбити окупанта, якщо він відмовиться виконувати завдання. Вже були випадки, коли відправляли FPV-дрон на ураження або спеціально наводили вогонь по своїх позиціях.

