Про нову партію ліквідованих російських солдатів і техніки розповіли в Генштабі.
Які втрати ворога на 10 квітня?
За час повномасштабного вторгнення в Україну ворожа армія втратила:
- особового складу – близько 1 308 670 (+1 130) осіб;
- танків – 11 848 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 375 (+5);
- артилерійських систем – 39 734 (+45);
- РСЗВ – 1 724 (+0);
- засобів ППО – (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 229 771 (+2 232);
- крилатих ракет – 4 517 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн 88 515 – (+183);
- спеціальної техніки – 4 119 (+0).
Втрати ворога на 10 квітня 2026 / Інфографіка Генштабу
Зауважимо, що українські бійці нищать стратегічні ворожі цілі. Днями спецпризначенці ГУР ліквідували останній російський залізничний пором "Славянін" у Керчі. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко для 24 Каналу пояснив, що важливість ураження порому можна прирівняти до ударів по Кримському мосту.
Тим часом російські інформаційні ресурси нещодавно оприлюднили відео з Торецька на Донеччині, де зафіксовані масштабні руйнування.
Що відомо про успішні операції СОУ з ліквідації ворога?
Оператори прикордонного підрозділу "СТРІКС" знищили протитанковий ракетний комплекс "Фагот", а також техніку противника на Південно-Слобожанському напрямку. Крім того, вдарили по мінометній позиції й атакували два польові склади.
Раніше українські сили вдарили по фрегату "Адмірал Макаров", який перебував у порту Новоросійська. Тоді ж під ударом був нафтовий термінал "Шесхарис".