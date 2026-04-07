За березень 2026 року пошукові групи Росії виявили в місті понад тисячу трупів російських солдатів. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у розмові з 24 Каналом розповів, що у Вербну неділю ці групи скористались відносним затишшям, зайшли в певні точки, де знайшли загиблих й запакували в чорні пакети. Відповідне відео виклали в публічний простір.

Вулиці Торецька всипані трупами окупантів

Пошукова група росіян у підписі до одного зі своїх відео вказала, що виявила тіла загиблих російських солдатів в одному з будинків Торецька, підвалах та біля під'їздів. Вони розповіли, що вся дорога, якою прямували, була всипана трупами російських бійців, які мали червоний скотч на руках або на ногах.

Як зазначив керівник Центру вивчення окупації, коли українські війська відходять з певних населених пунктів, як от з Торецька, на заздалегідь підготовлені точки, то перебувають потім в сильній позиції. А от росіяни, заходячи на локації СОУ, які залишаються не в дуже доброму стані, адже їх виводили з ладу, опиняються під прицілом українських військ, оскільки ті знають про ці позиції.

Тому можуть уражати по цих укріпленнях, де перебувають окупанти. Це проблема для росіян. А їм у спину командування каже йти вперед, поки пошукова група виявляє трупи. Там не лише від 2026 року шукають загиблих, а й від 2025-го. Запакували своїх "хороших мальчіков" і вони попрямують на цвинтар. Навіщо це треба було – не ясно нікому,

– озвучив Андрющенко.

Керівник Центру вивчення окупації зазначив, що одні російські так звані "воєнкори" повідомляють про відсутність систем ППО, інші – про недосвідчене військове командування, яке віддає безглузді накази. Андрющенко прогнозує, що у Торецьку ворог зазнаватиме нових втрат, адже Сили оборони України знають та фіксують, де ті перебувають і скеровуватимуть туди свій вогонь.

