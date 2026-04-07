Про це повідомив Генеральний штаб України.
Які втрати ворога на 7 квітня?
З початку повномасштабного вторгнення в Україні російські війська втратили:
- особового складу – близько 1 305 470 (+980) осіб;
- танків – 11 841 (+0);
- бойових броньованих машин – 24 364 (+4);
- артилерійських систем – 39 562 (+65);
- РСЗВ – 1 722 (+3);
- засобів ППО – 1 340 (+2);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 223 341 (+1 945);
- крилатих ракет – 4 517 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 87 862 (+248);
- спеціальної техніки – 4 115 (+3).
Втрати окупантів на 7 квітня 2026 року / Фото Генштаб
Що відомо про нещодавні ураження російських об'єктів?
6 квітня у Новоросійську Краснодарського краю було гаряче – палав порт, а в ньому – фрегат "Адмірал Макаров". Відомо, що це судно є основним бойовим кораблем Чорноморського флоту Росії, оснащений ракетами "Калібр" і "Штиль-1", які ворог випускає по українських містах.
Окрім того, під ударами також опинились бурова установка "Сиваш" та причали, які відповідають за завантаження російської нафти і нафтопродуктів з метою експорту.
6 квітня стало відомо про знищення російського протичовнового літака-амфібії Бе-12. Також безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони (ГУР МОУ, СБС, ССО, ДПСУ) атакували нафтоналивний термінал "Шесхарис" морського порту Новоросійська в Краснодарському краї країни-агресорки.