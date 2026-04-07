Про це повідомив Генеральний штаб України.

Дивіться також Партизани показали наслідки удару по заводу "Кремній Ел" у Брянську: як він змінився за місяць

Які втрати ворога на 7 квітня?

З початку повномасштабного вторгнення в Україні російські війська втратили:

особового складу – близько 1 305 470 (+980) осіб;

танків – 11 841 (+0);

бойових броньованих машин – 24 364 (+4);

артилерійських систем – 39 562 (+65);

РСЗВ – 1 722 (+3);

засобів ППО – 1 340 (+2);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 223 341 (+1 945);

крилатих ракет – 4 517 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 87 862 (+248);

спеціальної техніки – 4 115 (+3).