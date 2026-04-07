Про це повідомив Генеральний штаб України.

Які втрати ворога на 7 квітня?

З початку повномасштабного вторгнення в Україні російські війська втратили:

  • особового складу – близько 1 305 470 (+980) осіб;
  • танків – 11 841 (+0);
  • бойових броньованих машин – 24 364 (+4);
  • артилерійських систем – 39 562 (+65);
  • РСЗВ – 1 722 (+3);
  • засобів ППО – 1 340 (+2);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 223 341 (+1 945);
  • крилатих ракет – 4 517 (+0);
  • кораблів/катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 87 862 (+248);
  • спеціальної техніки – 4 115 (+3).

Що відомо про нещодавні ураження російських об'єктів?

  • 6 квітня у Новоросійську Краснодарського краю було гаряче – палав порт, а в ньому – фрегат "Адмірал Макаров". Відомо, що це судно є основним бойовим кораблем Чорноморського флоту Росії, оснащений ракетами "Калібр" і "Штиль-1", які ворог випускає по українських містах.

  • Окрім того, під ударами також опинились бурова установка "Сиваш" та причали, які відповідають за завантаження російської нафти і нафтопродуктів з метою експорту.

  • 6 квітня стало відомо про знищення російського протичовнового літака-амфібії Бе-12. Також безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони (ГУР МОУ, СБС, ССО, ДПСУ) атакували нафтоналивний термінал "Шесхарис" морського порту Новоросійська в Краснодарському краї країни-агресорки.