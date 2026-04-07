Фото показали в "АТЕШ" 6 квітня. Там зауважили, що росіяни не можуть дозволити собі втратити цей об'єкт, то нервують, поспішно відновлюючи його.

Що зараз відбувається на заводі "Кремній Ел"?

Партизани розповіли, що окупанти поспішають відновити виробництво.

Удар стався 10 березня.

На заводі було зафіксовано пошкодження конструкції в районі виробничих цехів та розбиту ділянку дороги всередині периметра.

Росія намагається приховати масштаби збитків — сліди влучень зашпаровують і маскуються підручними засобами.

Окрім того, на об'єкті різко посилили охорону.

Ситуація на заводі "Кремній Ел" / Фото "АТЕШ"

Нагадаємо, що "Кремній Ел" – один з ключових російських виробників напівпровідникових компонентів. Завод постачає мікросхеми та електронні модулі для систем управління ракетних комплексів "Іскандер" та зенітних систем "Панцир". Без цієї продукції окупанти не можуть підтримувати випуск високоточної зброї у необхідних обсягах.

Наразі виробництвом на заводі не займаються, а натомість працюють у режимі аварійного відновлення.

До слова, після атаки так звані Z-тники почали обурюватися, чому влада не перенесла завод вглиб Росії. Схоже, російська влада мала ілюзію, що цей об'єкт омине загроза атаки, припустив в етері 24 Каналу Іван Киричевський, військовослужбовець 413 полку Сил безпілотних систем "Рейд", експерт з озброєнь Defence Express. Він зауважив, що евакуація будь-якого підприємства – це складний організаційний процес, який не всім під силу.

Що відомо про атаку на "Кремній Ел"?