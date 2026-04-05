Увечері для Краснодарського краю була оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників. У мережі почали з'являтися повідомлення від росіян про масовану атаку на регіон, зокрема Новоросійськ.

Які наслідки атаки дронів на Новоросійськ?

Мер міста визнав атаку на і закликав мешканців ховатися в укриттях і не знімати роботу ППО.

Також місцева влада визнала падіння уламків БпЛА на території двох підприємств Новоросійська.

Тим часом росіяни у мережі повідомляють про те, що під основним ударом перебуває порт. Цю інформацію підтверджують і Osint-аналітики, зокрема канал Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. За його даними, дрони влучили у нафтовий термінал "Шесхарис", внаслідок чого на місці почалася пожежа.

Окрім того, аналітики вказують на недолугу роботу російської ППО.

Телеграм-канали переповнені відео з Новоросійська. Мешканці міста кричать від страху, лаються і вже готуються до ночівлі у ванній.

Приліт у Новоросійську: дивіться відео

Місто здригається від вибухів: дивіться відео

Росіяни готуються спати у ванній: дивіться відео

Горить-палає порт у Новоросійську: дивіться відео

Пожежа у порту з іншого ракурса: дивіться відео

Яскрава пожежа на місці прильоту у Новоросійську: дивіться відео

