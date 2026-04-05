Увечері для Краснодарського краю була оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників. У мережі почали з'являтися повідомлення від росіян про масовану атаку на регіон, зокрема Новоросійськ.
Які наслідки атаки дронів на Новоросійськ?
Мер міста визнав атаку на і закликав мешканців ховатися в укриттях і не знімати роботу ППО.
Також місцева влада визнала падіння уламків БпЛА на території двох підприємств Новоросійська.
Тим часом росіяни у мережі повідомляють про те, що під основним ударом перебуває порт. Цю інформацію підтверджують і Osint-аналітики, зокрема канал Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. За його даними, дрони влучили у нафтовий термінал "Шесхарис", внаслідок чого на місці почалася пожежа.
Окрім того, аналітики вказують на недолугу роботу російської ППО.
Телеграм-канали переповнені відео з Новоросійська. Мешканці міста кричать від страху, лаються і вже готуються до ночівлі у ванній.
Що відомо про останні українські атаки на Росію?
На тлі війни США проти Ірану світ зіткнувся з дефіцитом палива. Союзники просять Україну обмежити удари по російських НПЗ.
Втім, Київ, вочевидь, ігнорує ці заклики Заходу, і продовжує зменшувати можливості Росії вести війну. Так, у ніч проти 5 квітня Сили оборони влучили по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Окрім того, під ударом був порт у Приморську, що у Ленінградській області. Він є одним з найбільших нафтових терміналів Росії.
Українські удари по російських нафтових портах на Балтиці, зокрема Усть-Лузі, можуть призвести до втрат Росії у понад 1 мільярд доларів за місяць простою.