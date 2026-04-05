На об'єктах зафіксовано вибухи та масштабні пожежі. Про це повідомляє Генштаб.

Чому це ключовий НПЗ Росії?

Українські військові завдали удару по інфраструктурі нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", що розташований у місті Кстово Нижньогородської області Росії. У результаті атаки на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Цей НПЗ є одним із найбільших у Росії та відіграє стратегічну роль у забезпеченні паливом як цивільного сектору, так і армії. Його виробнича потужність сягає 17 мільйонів тонн сировини на рік, а продукція включає понад 50 видів, зокрема авіаційне та дизельне пальне.

Порушення роботи такого об'єкта створює серйозні логістичні проблеми для армії Росії та може вплинути на стабільність постачання пального як усередині країни, так і для експортних операцій.

За даними відкритих джерел, у районі підприємства пролунало понад 20 вибухів, також працювали системи протиповітряної оборони.

Що ще потрапило під удар?

Ще однією ціллю українських військових став порт "Приморськ" у Ленінградській області Росії. Це один із найбільших портів країни, який використовується для транспортування нафтопродуктів.

Після ураження інфраструктури в порту також зафіксували пожежу. Відомо, що цей об'єкт є важливою ланкою у логістиці російської нафтогалузі, адже забезпечує експорт продукції, зокрема після її переробки на НПЗ.

Окрім цього, Сили оборони підтвердили ураження складу зберігання авіаційної техніки в районі міста Саки на тимчасово окупованій території Криму. Також удари завдавалися по місцях зосередження живої сили противника в районах Березового та Новомиколаївки на Дніпропетровщині, Гуляйполя у Запорізькій області та Ялинського на Донеччині.

