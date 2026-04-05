На объектах зафиксированы взрывы и масштабные пожары. Об этом сообщает Генштаб.

Смотрите также Украинские дроны останавливают нефтяные миллиарды России: сколько Москва потеряет из-за Усть-Луги и Приморска

Почему это ключевой НПЗ России?

Украинские военные нанесли удар по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", который расположен в городе Кстово Нижегородской области России. В результате атаки на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Этот НПЗ является одним из крупнейших в России и играет стратегическую роль в обеспечении топливом как гражданского сектора, так и армии. Его производственная мощность достигает 17 миллионов тонн сырья в год, а продукция включает более 50 видов, в частности авиационное и дизельное топливо.

Нарушение работы такого объекта создает серьезные логистические проблемы для армии России и может повлиять на стабильность поставок топлива как внутри страны, так и для экспортных операций.

По данным открытых источников, в районе предприятия прогремело более 20 взрывов, также работали системы противовоздушной обороны.

Что еще попало под удар?

Еще одной целью украинских военных стал порт "Приморск" в Ленинградской области России. Это один из крупнейших портов страны, который используется для транспортировки нефтепродуктов.

После поражения инфраструктуры в порту также зафиксировали пожар. Известно, что этот объект является важным звеном в логистике российской нефтеотрасли, ведь обеспечивает экспорт продукции, в частности после ее переработки на НПЗ.

Кроме этого, Силы обороны подтвердили поражение склада хранения авиационной техники в районе города Саки на временно оккупированной территории Крыма. Также удары наносились по местам сосредоточения живой силы противника в районах Березового и Новониколаевки в Днепропетровской области, Гуляйполя в Запорожской области и Ялинского в Донецкой области.

