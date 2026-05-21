День вышиванки в Украине отмечают в третий четверг мая уже в течение 20 лет, но история украинских вышиванок достигает веков и поколений украинцев. Официальный праздник в нашем государстве начали студенты Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Основательницей Всемирного дня вышиванки стала Леся Воронюк. Она рассказала 24 Каналу, как с годами эта студенческая инициатива превратилась в международный праздник, который сегодня объединяет украинцев в более чем 100 странах мира. Также этнолог, исследователь украинской народной одежды и доктор философии по истории и археологии Игорь Турейский поделился мыслями, почему вышиванка для украинцев является чем-то значительно большим, чем просто традиционная одежда.

Смотрите также Как выглядели вышиванки наших предков: фото старинных рубашек, которые вы точно не видели

Сотни писем за границу: как День вышиванки стал мировым праздником?

Леся Воронюк хорошо помнит первый День вышиванки. Это был апрель 2006 года, но впоследствии этот день начали отмечать в третий четверг мая. Основная причина такого решения – дождаться более теплой погоды, чтобы людям было удобно ходить без верхней одежды: курток или пальто. На День вышиванки украинские улицы превращаются в разнообразие яркого народного наряда.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Я помню, как поднималась на свой факультет и сначала никого не видела в вышитых рубашках. Это был момент – какая-то секунда трагедии, что ничего не удалось. Но когда поднялась на второй этаж и увидела, что повсюду были студенты и некоторые преподаватели в вышиванках – сразу расцвела и очень обрадовалась,

– сказала она.

По инициативе Воронюк День вышиванки впервые отметили в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича. Следующим городом, который присоединился к этой инициативе, стало Запорожье, в частности студенты одного из запорожских вузов.

В Украине этот праздник везде начинался с университетов. Это было вполне логично, ведь студенты – активные, бесстрашные, полные идей и энергии.

Собственно, и до сих пор этот праздник обожает современное поколение студентов. Они добавляют ему яркости, устраивают самые разнообразные массовые мероприятия и флешмобы,

– отметила Леся Воронюк.

Сразу после первого года начала Дня вышиванки, она и другие студенты поняли, что эта идея должна жить. Конечно, они сначала и не представляли, каких масштабов приобретет эта инициатива. Однако им удалось начать праздник со студенческой акции, которая превратилось в мировое событие. Ежегодно ко Дню вышиванки присоединяется более 100 стран мира.

Такой успех не появился из ниоткуда – много вдохновленных людей упорно работали для этого.

"День вышиванки отмечают один раз в год, а я лично работаю над этим 365 дней. Это моя основная работа как культурного куратора", – добавила Воронюк.

Она и ее коллеги в течение года ездят в экспедиции, оцифровывают коллекции, создают выставки, снимают документальные фильмы. Кроме того, уже было издано шесть книг на темы культурного наследия, которые ранее никто комплексно не исследовал.

В первые годы внедрения Дня вышиванки команда вместе с Лесей Воронюк много работала с украинской диаспорой, МИД и посольствами Украины за рубежом, рассылая всем сотни писем с призывом к сотрудничеству. То же касалось городских и областных государственных администраций, депутатов, аппарата президента и Кабинета министров.

Уже около 10 лет, очевидно, мы этого не делаем, потому что о празднике знают и уже с нами коммуницирует огромное количество организаций, чтобы делать совместные проекты. Но этот первый путь – рассказать о себе, зацепиться, стоил нам большой организационной работы,

– поделилась она.

В этом году проходит уже 20-й День вышиванки. За эти годы ярко заметна эволюция общественного интереса к украинской народной культуре. В 2025 году Zagoriy Foundation и проект "Истоки" проводили социологическое исследование: спрашивали украинцев о праздниках, которые они любят больше всего. Из современных праздников – День вышиванки стал самым массовым.

Воронюк поделилась одними из самых теплых воспоминаний, которые связаны с Днем вышиванки. Говорится об акции "Рожденные в вышиванках".

Мы идем в роддома и дарим вышитые рубашки маленьким украинцам, которые в этот день рождаются. Я знаю, что позже в этих вышиванках их крестят, эти рубашечки хранят родители как такой оберег, от которого нельзя избавиться. Ребенок же быстро из всего вырастает, а вот именно эти вышиванки хранят,

– рассказала она.

Для нее это очень ценная история о том, что воспитание начинается с первых дней жизни ребенка. И, по словам Леси Воронюк, хочется думать, что такая акция помогает приобщиться к фундаментальным основам формирования современной украинской нации.



Леся Воронюк на презентации собственной книги о Дне вышиванки / Фото из соцсетей

Ни один враг Украины не наденет вышитую рубашку: где грань между модой и сохранением традиций?

Сейчас вышиванка в Украине и мире становится настоящим модным трендом. Воронюк считает, что это прекрасно. Это тренд, который не теряет своего культурного символизма.

Если бы вышитая рубашка, как раньше, была только музейным экспонатом и ее держали за стеклом, то она никогда бы не стала культурным символом. Ведь такие вещи нуждаются во взаимодействии с обществом, с широкой аудиторией.

"В этом и была идея праздника, чтобы выйти за пределы среды музейщиков и мастеров, которые это очень любят. Ни один враг Украины не наденет вышитую рубашку, потому что это "модный тренд". То есть она абсолютно у всех ассоциируется с культурной идентичностью", – сказала Воронюк.

Однако сейчас стало популярным перешивать старые вышитые рушники, вырезать из них орнамент, чтобы сшить новую рубашку. Кто-то считает, что это способ дать "новую жизнь" старой вещи, а для кого-то это неоправданная потеря семейной реликвии.

Интересно. Чтобы сохранить вышиванку из собственной коллекции в хорошем состоянии, стоит стирать ее вручную. К воде можно добавить уксус, чтобы сохранить цвета нитей, которыми вышита рубашка. После стирки ткань необходимо осторожно отжать. Можно использовать полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.

Исследовательница украинских вышиванок подчеркнула, что перешивать старинные экспонаты нельзя, ведь это исторические артефакты.

Если вы хотите иметь старинную рубашку, можете заказать, например, точную копию. Сегодня в Украине, к счастью, уже есть много мастеров, которые очень хорошо воспроизводят эти вещи. Сложно даже понять, это старинный экспонат, или современный,

– отметила она.

Однако этномода развивается и имеет право на жизнь. Общество сейчас создает свои культурные наслоения, но это должно происходить не ценой уничтожения старинных экспонатов, а путем использования орнаментов для изделий с нуля.

В 2022 году праздник могли отменить: кто именно не допустил этого?

Начало полномасштабного вторжения России в 2022 году могло стать причиной отмены Дня вышиванки. Леся Воронюк и ее коллеги сомневались, уместно ли будет отмечать этот праздник.

В феврале они, как большинство общественных организаций, начали заниматься волонтерской деятельностью. Получили от военных много запросов на лекарства, машины и другое необходимое во время войны.

Мы это все передавали, аккумулировали все возможности. Когда первый такой вояж приехал к нашим защитникам на Херсонском направлении, военные начали нас благодарить, писать сообщения, что получили. Но вместе с тем спрашивали, где вышитые рубашки. Мол, День вышиванки,

– рассказала Воронюк.

Это был знак – если есть такой запрос, то праздник надо организовывать. Ее команда возобновила акцию "Вышиванка для защитников". В тот год военные получили более тысячи вышитых рубашек.

"Мы кинули клич, и буквально за несколько дней мастерицы со всей Украины прислали нам вышиванки. Мы передавали их военным", – поделилась Леся Воронюк.

Она также отметила, что по привычной логике, когда надвигается война, люди преимущественно думают только о базовых потребностях выживания: продукты, воду, лекарства. Но в Украине все увидели фантастическое развитие культуры, запрос на возвращение к украинскому языку и изучение истории.

С 2022 года появились десятки новых брендов, которые работают с этнической тематикой, новых музыкальных групп и других арт-проектов. По словам Воронюк, это свидетельствует о том, что украинцы обращаются к своему ядру, к своей культуре, чтобы иметь ответы на вопросы: "Кто они есть? Кем они есть?"

Все для того, чтобы направить энергию на борьбу. Поэтому в этом контексте и День вышиванки приобрел еще более глубокий смысл,

– добавила она.

В Украине на День вышиванки во время войны не происходит массовых мероприятий или фестивалей, но исследовательская работа продолжается. В частности, Леся Воронюк и ее коллеги издают книги, оцифровывают коллекции, основательно работают над темой оккупированного наследия.

Детям перешивали рубашки родителей: что стоит знать о вышиванках из древности?

Этнолог, исследователь украинской народной одежды Игорь Турейский отметил, что говорить о так называемом "коде" украинской вышиванки не совсем корректно. По его мнению, каждый регион Украины действительно имел собственные особенности вышивки и народного костюма, однако наряду с локальными различиями существовало и много общих черт, которые объединяли украинскую традицию.

По словам Турейского, в разных регионах можно проследить характерные цветовые акценты. В конце XIX – начале XX века на Подолье, в частности на территории современных Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областей, доминировала черная вышивка. Зато на Левобережной Украине, Среднем Приднепровье, Полтавской, Черниговской и Киевской областях распространенной была вышивка белыми нитками.

Можно говорить об определенной специфике региона, его лице. Но вместе с тем определенные схожие черты можно найти в разных уголках нашей страны,

– пояснил он.

Исследователь также отметил, что традиционная украинская вышивка была значительно богаче технически, чем это часто представляют сегодня. К началу ХХ века существовало около 20 основных вышивальных швов, на основе которых сформировалось примерно 200 техник.



Вышитый льняной рушник (1920-е годы) / Фото Getty Images

Несмотря на популярность крестика и художественной глади, старинные техники не исчезли полностью. Их продолжают сохранять и воспроизводить исследователи, ученые и мастерицы, которые занимаются популяризацией традиционной вышивки.

Как пояснил Турейский, орнаменты или техники вышивки обычно не делились на мужские, женские или детские. Отличалась скорее сама одежда и ее отделка. Например, одежду для маленьких детей часто перешивали из старого наряда родителей.

Зато свадебная и молодежная одежда имела особое значение. Такие рубашки отличались яркой вышивкой и обильной отделкой рукавов. Одежду старших людей наоборот декорировали сдержаннее, а цвета использовали менее яркие.

Рубашки для богатых: какие мифы существуют относительно вышиванок?

Интересно, что представление про "орнаменты для богатых" этнолог называет мифом. По его словам, сама орнаментика была доступной для всех, а богатство и статус могли считываться в одежде, например, из-за использования более дорогих материалов.

Турейский также рассказал о традициях, связанных с проводами мужчин в армию. Речь идет не столько о специальных орнаментах-оберегах, сколько о самом обряде одевания солдата или проводов рекрута. Во время таких проводов мать или девушка прикрепляли парню ленты и платочки как символический оберег.

Интересно. Платок как оберег – в украинской традиции мать или любимая собственноручно вышивала для воина, вкладывая в каждый стежок пожелания защиты и счастливого возвращения домой. Такая вещь была символическим оберегом от опасности, болезней и вражеского оружия.

Относительно распространенного утверждения о запрете женщинам вышивать рубашки чужим мужчинам, то Игорь Турейский отметил, что конкретных устоявшихся запретов исследователи не находят.

Дело в том, что это был труд женщины. Как правило, рубашку могла вышивать мать для своего сына, жена своему мужу. Также встречаем упоминания о том, что невеста вышивала для будущего мужа. Она могла вышить и подарить рубашки родственникам мужа. Это также было,

– сказал он.

Для многих украинцев вышиванка сегодня – это уже не только элемент традиционной одежды, но и способ выразить собственную идентичность, эмоции и отношение к культуре. В то же время, по словам исследователя, проверенных свидетельств о том, что именно вкладывали наши предки в старинную одежду, почти не сохранилось.

Зато каждый человек волен вкладывать определенные идеи и смыслы в свою работу. Думаю, что есть мастерицы, которые видят в этом (работе с вышиванками, – 24 Канал) оберег и закладывают определенные эмоции,

– отметил Турейский.

Он считает, что проблема заключается не в современном переосмыслении вышиванки, а скорее в недостаточном знании о традиционном народном костюме. Поэтому, по мнению исследователя, вокруг украинской вышивки часто возникают мифы и чрезмерная "супермагическая" символизация.

Вышивка из бисера, плахты и кептари: действительно ли все, что модно сейчас – происходит из древности?

Турейский отметил, что вышиванка была лишь одним из многих элементов народной одежды. Сегодня лучше всего к современной моде адаптировалась именно рубашка, однако популярность возвращается и к другим традиционным вещам.

Очень популярными сейчас становятся украшения, прежде всего женские. Говорится об ожерельях, дукачи – украшения с монетами, серьги.



Дукач "Весть несется" / Фото с сайта бренда Оксаны Борийчук

Также отдельные элементы традиционной одежды: плахты, кептари или сердаки. Не менее популярными остаются и головные уборы – веночки и платки, которые и сегодня часто дополняют современные образы с вышиванками.



Вышитый жилет в украинском стиле / Фото с сайта "Этнодом"

Этнолог также высказался о тенденции перешивать старые вышитые рушники в современную одежду. Как и Леся Воронюк, он к таким практикам относится резко отрицательно, ведь старинные вещи заслуживают сохранения и изучения для следующих поколений, а не переработку.

Если кто-то желает дать новую жизнь старому орнаменту или вышивке, то лучше воспроизвести ее современными нитями, повторить орнамент и уже тогда использовать,

– отметил Игорь Турейский.

Однако в целом к осовремениванию вышиванки он относится положительно. Все потому, что появление новых фасонов, тканей или декоративных элементов – закономерный процесс, который сопровождает популярность вышитой одежды. Главное, чтобы в вышитом наряде человек ассоциировал себя с определенной идеей, историей своей страны и понимал корни украинских традиций.

Важно, что вышиванки из бисера исследователь также считает традиционными. По его словам, такие рубашки особенно распространились на Буковине примерно в середине ХХ века. В этой местности их вышивают уже более 80 лет.

Возьмите это во внимание: как выбрать вышиванку "на годы"?

Тем, кто хочет приобрести себе вышиванку "на годы", этнолог советует прежде всего обратить внимание на собственное происхождение и региональные особенности. Можно исследовать музейные коллекции, старые фотографии или онлайн-архивы, чтобы понять, какие рубашки были характерными для местности, откуда происходят предки.

На основе этого лучше всего заказать у мастера воспроизведение такой рубашки. Или выбрать на свой вкус то, что будет близким человеку. Ведь выбор современных брендов сейчас также довольно широк,

– сказал он.

Также Игорь Турейский объяснил разницу между понятиями "вышиванка" и "вышитая рубашка". Суть в том, что словосочетание "вышитая рубашка" уместнее использовать относительно древней аутентичной одежды, тогда как слово "вышиванка" возникло значительно позже. Впрочем, негатива к этому понятию исследователь не имеет.

"Оно ("вышиванка", – 24 Канал) уже фактически стало брендом продвижения украинской народной одежды. Более широкое понятие, которое охватывает различные современные интерпретации", – подытожил он.

В Украине вышиванку очень ценят, ее передают по наследству, хранят десятилетиями и воспринимают как часть семейной памяти. Этнолог объяснил, что главная причина, почему старинные рубашки дошли до наших времен, заключается в отношении людей к этим вещам.

Наши прабабушки и прадедушки хранили вышитую одежду, потому что видели в ней особую личную ценность. В то же время много старинных вещей было потеряно именно потому, что в определенные этапы украинской истории они переставали быть важными для потомков.

Важно! В истории Украины вышиванка неоднократно подвергалась репрессиям, ведь была мощным символом национальной идентичности. Во времена Российской империи, Советского Союза и польской депортации "Висла" традиционную одежду уничтожали, а за ее ношение украинцев увольняли с работы, арестовывали или обвиняли в национализме.

"Сейчас нам важнее всего сохранять отношение к этому элементу как к предмету национальной идентичности. Сохранять и передавать его (вышиванки, – 24 Канал) следующим поколениям", – отметил Турейский.

Несмотря на большой интерес к украинской вышивке, точно установить, сколько лет имеет старейшая украинская вышиванка, пока невозможно.

Этнолог объяснил, что в музейных коллекциях чаще всего можно увидеть рубашки конца XIX – начала XX века. Значительно реже встречаются образцы середины XIX века, а более древних вещей, к сожалению, почти не сохранилось.

Орнаменты в коллекциях мировых брендов: можно ли считать это "присвоением" украинского?

Однако украинская вышиванка давно вышла за пределы только традиционной одежды и стала узнаваемым символом Украины в мире. Сегодня элементы украинской вышивки появляются в коллекциях известных мировых брендов – народные мотивы все чаще интегрируют в современную моду. Турейский убежден, что это довольно положительный процесс, который сложно назвать присвоением.

Уникальность и роль украинской одежды сами по себе чрезвычайно важны. А если кто-то вдохновляется этим, думаю, это не лишнее. Ведь еще раз напоминает об Украине и ее культуре,

– сказал исследователь.

Рассказывая о популяризации вышиванки, он вспомнил и фигуру Ивана Франко, которого часто называют одним из первых украинских интеллигентов, кто начал носить вышитую рубашку под классический европейский костюм. Но писатель не был исключением, ведь народную одежду в повседневной жизни также использовали Иван Нечуй-Левицкий, Владимир Антонович и Николай Лысенко.

Для Франко эта вышиванка была сочетанием его как украинца, как выходца из народа, и его проевропейской ориентации,

– объяснил Игорь Турейский.

Сегодня же вышиванка все чаще становится частью повседневного гардероба украинцев. Этнолог считает это очень положительным явлением.

"Человек волен носить ее (вышиванку, – 24 Канал) хоть каждый день. Я не вижу в этом ничего плохого", – отметил он.

Турейский убежден, что самое важное, чтобы ношение вышиванки имело внутреннее значение для самого человека и неважно, говорится ли о праздниках, или о повседневной жизни. Он также надеется, что интерес к такому наряду станет для украинцев лишь первым шагом к более глубокому познанию собственной культуры и истории.