Если вы хотите, чтобы орнаменты и цвета на вышиванке не выцветали и не портились, а рубашка оставалась идеально белой, с правилами ее стирки нужно разобраться как можно скорее. Несколько простых рекомендаций избавят вас от стресса и необходимости слишком быстро подыскивать новую вещь, пишет Vogue.
Как правильно стирать вышиванку?
Украинка Алина Божнюк имеет "скромную" коллекцию из 17 вышитых рубашек из разных регионов. И, в отличие от многих других коллекционеров, она не позволяет вышиванкам пылиться в шкафу, поэтому уже стала экспертом в уходе за ними после ношения.
Стирка - это то, что я не любила раньше, а теперь стала в ней профи. Я стираю каждую рубашку руками в ванной с холодной водой,
– поделилась Алина Божнюк.
Она советует лить в ванную родное средство для стирки, а также заливать стакан уксуса. Именно в уксусе кроется весь секрет: он делает цвет на нитках более стойким. Если нитки шерстяные, тогда без него вообще никак, ведь они могут сильно линять.
Стирать вышиванку нужно в холодной воде / Фото Pexels
Всю свободную от вышивки ткань следует замочить, а потом стирать хозяйственным мылом. Для того, чтобы рубашка хорошо отстиралась, иногда процесс нужно повторить 4 – 5 раз, поэтому на это может уйти литр уксуса, пачка хозяйственного мыла и несколько часов времени.
Выжимать нужно очень деликатно, без сильного скручивания. После этого рубашку нужно аккуратно встряхнуть и свернуть в "рулетик" вместе с полотенцем – так с вышиванки выйдет лишняя влага.
Как убрать желтые пятна от пота под мышками?
Часто именно пятна от пота портят вид всей вышиванки, и отчистить их обычной стиркой не так-то и легко. К счастью, это не значит, что изделие испорчено и время его заменять. Нужно лишь подобрать правильную технику стирки, пишет Martha Stewart.
Вот несколько способов, которыми можно воспользоваться.
Уксус
Самый обычный уксус – это один из самых эффективных способов очистки пятен от пота. Этот метод можно использовать на различных тканях, но в случае вышиванки обязательно нужно сначала протестировать на небольшом и незаметном участке, чтобы убедиться, что он не повредит. Сделайте следующее:
- Смешайте уксус и воду в равных пропорциях в миске.
- Замочите чистую тряпку в растворе и осторожно промокните ею участок вышиванки под мышками.
- Оставьте смесь на пятне на несколько минут.
- Промойте участок холодной водой, чтобы удалить смесь.
Пищевая сода
Еще одно средство из кладовки может стать очень полезным в случае пятен от пота. Действует оно эффективно, а также не должно навредить ни вышивке, ни ткани. Вот что нужно делать.
- Смешайте соду с водой, чтобы образовалась паста.
- Распределите пасту по загрязненному участку.
- Оставьте ее на 20 минут.
- Промойте участок холодной водой.
Чем еще можно вывести пятна с белой вышиванки?
Пятна, которые остаются на белой одежде, обычно вывести сложнее, и несколько простых и неожиданных средств вполне могут справиться с этой задачей. И одно из таких средств – это таблетка для очистки зубных протезов. Нужно лишь набрать едва теплую воду в емкость, положить в нее таблетку, а потом замочить всю вещь.
Невероятный эффект таблетки объясняется составом – в ней есть кислородный отбеливатель, что разрушает пятна изнутри и помогает освежить ткань.