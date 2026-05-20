Если вы хотите, чтобы орнаменты и цвета на вышиванке не выцветали и не портились, а рубашка оставалась идеально белой, с правилами ее стирки нужно разобраться как можно скорее. Несколько простых рекомендаций избавят вас от стресса и необходимости слишком быстро подыскивать новую вещь, пишет Vogue.

Как правильно стирать вышиванку?

Украинка Алина Божнюк имеет "скромную" коллекцию из 17 вышитых рубашек из разных регионов. И, в отличие от многих других коллекционеров, она не позволяет вышиванкам пылиться в шкафу, поэтому уже стала экспертом в уходе за ними после ношения.

Стирка - это то, что я не любила раньше, а теперь стала в ней профи. Я стираю каждую рубашку руками в ванной с холодной водой,

– поделилась Алина Божнюк.

Она советует лить в ванную родное средство для стирки, а также заливать стакан уксуса. Именно в уксусе кроется весь секрет: он делает цвет на нитках более стойким. Если нитки шерстяные, тогда без него вообще никак, ведь они могут сильно линять.



Стирать вышиванку нужно в холодной воде / Фото Pexels

Всю свободную от вышивки ткань следует замочить, а потом стирать хозяйственным мылом. Для того, чтобы рубашка хорошо отстиралась, иногда процесс нужно повторить 4 – 5 раз, поэтому на это может уйти литр уксуса, пачка хозяйственного мыла и несколько часов времени.

Выжимать нужно очень деликатно, без сильного скручивания. После этого рубашку нужно аккуратно встряхнуть и свернуть в "рулетик" вместе с полотенцем – так с вышиванки выйдет лишняя влага.

Как убрать желтые пятна от пота под мышками?

Часто именно пятна от пота портят вид всей вышиванки, и отчистить их обычной стиркой не так-то и легко. К счастью, это не значит, что изделие испорчено и время его заменять. Нужно лишь подобрать правильную технику стирки, пишет Martha Stewart.

Вот несколько способов, которыми можно воспользоваться.

Уксус

Самый обычный уксус – это один из самых эффективных способов очистки пятен от пота. Этот метод можно использовать на различных тканях, но в случае вышиванки обязательно нужно сначала протестировать на небольшом и незаметном участке, чтобы убедиться, что он не повредит. Сделайте следующее:

Смешайте уксус и воду в равных пропорциях в миске. Замочите чистую тряпку в растворе и осторожно промокните ею участок вышиванки под мышками. Оставьте смесь на пятне на несколько минут. Промойте участок холодной водой, чтобы удалить смесь.

Пищевая сода

Еще одно средство из кладовки может стать очень полезным в случае пятен от пота. Действует оно эффективно, а также не должно навредить ни вышивке, ни ткани. Вот что нужно делать.

Смешайте соду с водой, чтобы образовалась паста. Распределите пасту по загрязненному участку. Оставьте ее на 20 минут. Промойте участок холодной водой.

Чем еще можно вывести пятна с белой вышиванки?

Пятна, которые остаются на белой одежде, обычно вывести сложнее, и несколько простых и неожиданных средств вполне могут справиться с этой задачей. И одно из таких средств – это таблетка для очистки зубных протезов. Нужно лишь набрать едва теплую воду в емкость, положить в нее таблетку, а потом замочить всю вещь.

Невероятный эффект таблетки объясняется составом – в ней есть кислородный отбеливатель, что разрушает пятна изнутри и помогает освежить ткань.